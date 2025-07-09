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رياضة

فيلا فاخرة جدًا.. كم دفع صلاح مقابل منزله الجديد في تركيا؟

Lebanon 24
09-07-2025 | 23:00
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اشترى النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنكليزي، فيلا فاخرة في منطقة غوندوغان كوتشوك بوك بمدينة بودروم التركية، مقابل نحو 10 ملايين دولار، أي ما يعادل 400 مليون ليرة تركية، وفق ما كشفت تقارير إعلامية تركية.
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وتتميّز الفيلا بإطلالة ساحرة على البحر، ومسبح خاص، وحدائق منسقة، إلى جانب كافة وسائل الراحة التي تقدّمها سوق العقارات الراقية في بودروم، ما يجعلها ملاذًا مثاليًا للاسترخاء بعيدًا عن صخب الحياة.

وذكرت التقارير أن صلاح اختار منطقة غوندوغان تحديدًا بسبب هدوئها وخصوصيتها العالية، مقارنةً بالمناطق الأخرى الأكثر صخبًا في بودروم، ما يجعلها وجهة مفضّلة للنجوم والمشاهير الباحثين عن الراحة والابتعاد عن الأضواء.

ويأتي هذا الاستثمار بعد موسم طويل وشاق خاضه صلاح مع ليفربول، حيث شوهد مؤخرًا وهو يقضي إجازته في بودروم، مستمتعًا بسحر الريفيرا التركية، سواء عبر الحياة الليلية أو الأجواء الهادئة على الساحل.
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