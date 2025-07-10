إنذارات مقابل أموال.. الاعتراف بفضيحة في الدوري الأسترالي

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وجرى توجيه اتهامات لقائد فريق ماكارثر السابق أوليسيس دافيلا، ولاعبي خط الوسط كارين باكوس وكلايتون لويس، في أيار 2024 بالتلاعب للحصول على بطاقات صفراء خلال مباريات عامي 2023 و2024.



ويتردد أن دافيلا كان يعمل كوسيط بين لاعبي النادي، ومقره جنوب غربي سيدني، وعصابة إجرامية في ، حيث تولى تنسيق عملية الحصول على البطاقات الصفراء في مباريات محددة.



كما يتردد أن باكوس ولويس تلقيا ما يصل إلى 10 آلاف (نحو 6550 دولار أميركي) من دافيلا، مقابل تعمد ارتكاب أخطاء تستوجب الحصول على بطاقات صفراء. اعترف لاعبان محترفان أمام المحكمة، الخميس، بتورطهما في فضيحة فساد تتعلق بالمراهنات، بعد أن تلقيا مبالغ مالية من مجرمين مقابل الحصول على بطاقات صفراء متعمدة خلال مباريات في الدوري .وجرى توجيه اتهامات لقائد فريق ماكارثر السابق أوليسيس دافيلا، ولاعبي خط الوسط كارين باكوس وكلايتون لويس، في أيار 2024 بالتلاعب للحصول على بطاقات صفراء خلال مباريات عامي 2023 و2024.ويتردد أن دافيلا كان يعمل كوسيط بين لاعبي النادي، ومقره جنوب غربي سيدني، وعصابة إجرامية في ، حيث تولى تنسيق عملية الحصول على البطاقات الصفراء في مباريات محددة.كما يتردد أن باكوس ولويس تلقيا ما يصل إلى 10 آلاف (نحو 6550 دولار أميركي) من دافيلا، مقابل تعمد ارتكاب أخطاء تستوجب الحصول على بطاقات صفراء.

واعترف لاعبا خط الوسط أمام المحكمة بارتكابهما سلوك يفسد تأثير المراهنات على الأحداث الرياضية، في حين تم إسقاط تهمة المشاركة في جماعة إجرامية عنهما.



وكان لويس أنكر في وقت سابق كل التهم الموجهة إليه، لكنه غير موقفه بعد التفاوض مع الادعاء.



ومن المقرر صدور الحكم عليهما في أيلول المقبل. (سكاي نيوز عربية)