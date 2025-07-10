لقطة طريفة.. ممثل شهير يغفو على المدرجات أثناء مباراة (صورة)

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رصدت عدسات المصورين الممثل الشهير هيو غرانت وهو يغفو على المدرجات خلال إحدى مباريات للتنس، التي جمعت بين الصربي والإيطالي فلافيو كوبولي.ظهر غرانت، البالغ من العمر 64 عامًا، وهو يغطي ناظريه بالنظارات ويغفو بعمق داخل المنصة الملكية أثناء شوط كسر التعادل (تاي بريك) من في لقاء ربع النهائي.وكان إلى جانبه عدد من الشخصيات البارزة، من بينها زوجته آنا، والملكة كاميلا زوجة ملك ، إلى جانب عدد من المشاهير الذين حضروا المباراة.