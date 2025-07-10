لماذا يسدد لاعبو باريس سان جيرمان ركلة بداية مبارياتهم إلى خارج الملعب؟

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تحوّلت ركلة البداية في مباريات إلى عنصر تكتيكي لافت، بعدما عمد الفريق، تحت قيادة المدرب ، إلى إرسال عمدًا خارج الملعب أو إلى مناطق محددة في نصف ملعب الخصم منذ اللحظة الأولى من المباراة.ورغم أن البعض يراها خطأً أو لقطة عشوائية، إلا أن ما يحدث هو خطة مدروسة تهدف إلى تطبيق ضغط عالٍ ومباغت على الفريق المنافس منذ الثواني الأولى.كيف تعمل هذه الاستراتيجية؟إخراج الكرة عمدًا إلى التماس أو إلى زاوية قريبة من مرمى الخصم، تجهيز الفريق للضغط الفوري عند استئناف اللعب، عبر انتشار منظم ومتقدّم للاعبين في نصف ملعب الخصم، إرباك الخصم ومنعه من بناء الهجمة بهدوء، ما يزيد احتمال ارتكاب الأخطاء، استغلال القوة الهجومية والضغط السريع للفريق الباريسي من أجل انتزاع الكرة في مناطق خطرة.وقد طبّق الفريق هذا التكتيك بنجاح في عدّة مباريات كبرى، منها لقاءات ومونديال الأندية 2025، مثل مواجهاتهم مع ، ، ، وإنتر ميامي.في مباراة نصف النهائي الأخيرة ضد ، ورغم أن ركلة البداية لم تخرج إلى التماس، فإن الكرة أُرسلت فورًا إلى مناطق الضغط، ما يعكس الإصرار على تنفيذ هذه الخطة غير التقليدية التي تعكس جرأة إنريكي ورغبته في فرض السيطرة منذ اللحظة الأولى.