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رياضة

عن إمكانية فوزه بالكرة الذهبية.. ماذا قال حكيمي؟

Lebanon 24
10-07-2025 | 09:17
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في أول تعليق له على مسألة ترشّحه المحتمل لجائزة الكرة الذهبية، أكد الدولي المغربي أشرف حكيمي أن الأمر لا يعود إليه، بل إلى الصحفيين المتخصصين في التقييم والتصويت.
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وقال حكيمي في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "الكرة الذهبية؟ لا يمكنني أن أحدد ما إذا كنت أستحقها أم لا، فأنتم، الصحفيون، من يقرر. لكنني فخور بأنني جزء من هذا النقاش."

ويأتي هذا التصريح بعد الموسم اللافت الذي قدمه حكيمي مع باريس سان جيرمان ومنتخب المغرب، حيث كان أحد أبرز نجوم الفريق في مختلف المسابقات، خاصة دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية، إذ برز بأدائه الهجومي المميز رغم مركزه كظهير أيمن، بفضل سرعته الكبيرة، تمريراته الدقيقة، ولياقته العالية.

وكانت آخر بصماته الحاسمة تمريرة هدف فابيان رويز الثالث في مرمى ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية، ما عزز حضوره كأحد نجوم الموسم بلا منازع. 
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