عن إمكانية فوزه بالكرة الذهبية.. ماذا قال حكيمي؟

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في أول تعليق له على مسألة ترشّحه المحتمل لجائزة ، أكد الدولي أشرف حكيمي أن الأمر لا يعود إليه، بل إلى الصحفيين المتخصصين في التقييم والتصويت.وقال حكيمي في تصريحات لصحيفة "ماركا" : " الذهبية؟ لا يمكنني أن أحدد ما أستحقها أم لا، فأنتم، الصحفيون، من يقرر. لكنني فخور بأنني جزء من هذا ."ويأتي هذا التصريح بعد الموسم اللافت الذي قدمه حكيمي مع ومنتخب ، حيث كان أحد أبرز نجوم الفريق في مختلف المسابقات، خاصة وكأس العالم للأندية، إذ برز بأدائه الهجومي المميز رغم مركزه كظهير أيمن، بفضل سرعته الكبيرة، تمريراته الدقيقة، ولياقته العالية.وكانت آخر بصماته الحاسمة تمريرة هدف فابيان رويز الثالث في مرمى في نصف نهائي للأندية، ما عزز حضوره كأحد نجوم الموسم بلا منازع.