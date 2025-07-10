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رياضة

فيورنتينا يضمّ إدين دجيكو

Lebanon 24
10-07-2025 | 12:20
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أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي، عن تعاقده مع المهاجم البوسني المخضرم إدين دجيكو في صفقة انتقال حرّ.
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وبلغت مدة التعاقد مع دجيكو موسما واحداً، مع إمكانية التمديد لعام آخر. (الامارات 24)


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