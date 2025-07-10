فيورنتينا يضمّ إدين دجيكو

أعلن ، عن تعاقده مع المهاجم البوسني المخضرم في صفقة انتقال حرّ.

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وبلغت مدة التعاقد مع دجيكو موسما واحداً، مع إمكانية التمديد لعام آخر. (الامارات 24)



