هل ينتقل رودريغو من ريال مدريد إلى النصر السعوديّ؟

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كشفت تقارير إعلامية، حقيقة انتقال نجم ، غوس، إلى النصر السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.وقال الصحافي فابريزيو رومانو عبر حسابه الرسمي على إكس: "سيُعقد اجتماع مباشر لمناقشة مستقبل رودريغو الأسبوع المقبل، وأبدى استعداده للسماح له بالرحيل".وتابع: "لن ينضم رودريغو إلى النصر، وهو أمر لم يُطرح للنقاش أو حتى للتفاوض، على الرغم من التقارير الصحافية، التركيز الكامل على ". (الامارات 24)