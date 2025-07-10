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رياضة

هل ينتقل رودريغو من ريال مدريد إلى النصر السعوديّ؟

Lebanon 24
10-07-2025 | 15:22
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كشفت تقارير إعلامية، حقيقة انتقال نجم نادي ريال مدريد، رودريغو غوس، إلى النصر السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
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وقال الصحافي فابريزيو رومانو عبر حسابه الرسمي على إكس: "سيُعقد اجتماع مباشر لمناقشة مستقبل رودريغو الأسبوع المقبل، وأبدى ريال مدريد استعداده للسماح له بالرحيل".

وتابع: "لن ينضم رودريغو إلى النصر، وهو أمر لم يُطرح للنقاش أو حتى للتفاوض، على الرغم من التقارير الصحافية، التركيز الكامل على أوروبا". (الامارات 24)
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