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رياضة

ميسي يُحقّق إنجازاً غير مسبوق في الدوري الأميركي

Lebanon 24
10-07-2025 | 15:51
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أصبح ليونيل ميسي أول لاعب في تاريخ الدوري الأميركي يُسجّل أكثر من هدف في أربع مباريات متتالية في المسابقة، حيث أحرز هدفين ليقود إنتر ميامي للفوز على نيو إنغلاند ريفولوشن 2-1 الخميس.
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ووفقا لموقع الدوري الأميركي، فقد أصبح ميسي أول لاعب في تاريخ الدوري يسجل هدفين أو أكثر في أربع مباريات متتالية في المسابقة.


وسجل ميسي 14 هدفا وصنع سبعة أهداف في 15 مباراة خاضها هذا الموسم في الدوري الأميركي، ويتواجد في المركز الثاني في قائمة الهدافين خلف سام سوريدج لاعب ناشفيل الذي سجل 16 هدفا. (روسيا اليوم)
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