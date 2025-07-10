تصنيف "فيفا"... الأرجنتين في الصدارة وتقدّم ألمانيا

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حافظ المنتخب الأرجنتيني على صدارة تصنيف المنتخبات، بينما قفز المنتخب الألماني إلى المركز التاسع.وتصدر المنتخب الأرجنتيني تصنيف " "، متفوقا على المنتخب الإسباني، بطل ، وعلى ، حيث لم يكن هناك أي تغيير في أول ثلاثة مراكز، وجاء المنتخب الإنكليزي في المركز الرابع وخلفه المنتخب البرازيلي.وتقدم المنتخب على نظيره واحتل المركز السادس بعد الفوز بلقب أمم أوروبا، وأكملت منتخبات وألمانيا وكرواتيا المراكز العشرة الأولى.