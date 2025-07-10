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رياضة
تصنيف "فيفا"... الأرجنتين في الصدارة وتقدّم ألمانيا
Lebanon 24
10-07-2025
|
23:00
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حافظ المنتخب الأرجنتيني على صدارة تصنيف المنتخبات، بينما قفز المنتخب الألماني إلى المركز التاسع.
وتصدر المنتخب الأرجنتيني تصنيف "
الفيفا
"، متفوقا على المنتخب الإسباني، بطل
أوروبا
، وعلى
فرنسا
، حيث لم يكن هناك أي تغيير في أول ثلاثة مراكز، وجاء المنتخب الإنكليزي في المركز الرابع وخلفه المنتخب البرازيلي.
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وتقدم المنتخب
البرتغالي
على نظيره
الهولندي
واحتل المركز السادس بعد الفوز بلقب
دوري
أمم أوروبا، وأكملت منتخبات
بلجيكا
وألمانيا وكرواتيا المراكز العشرة الأولى.
وارتقى المنتخبان الألماني والكرواتي على حساب المنتخب
الإيطالي
الذي تراجع من المركز التاسع إلى
الحادي عشر
. (العربية)
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