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رياضة

سباعية نارية بين النرويج وآيسلندا... وصاحبات الشمال إلى ربع النهائي

Lebanon 24
10-07-2025 | 23:30
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فاز المنتخب النرويجي على نظيره منتخب آيسلندا 4-3 في مباراة مثيرة ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى في بطولة أمم أوروبا للسيدات 2025.
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وأكمل المنتخب النرويجي، المتأهل إلى ربع النهائي، دور المجموعات في الصدارة وبالعلامة الكاملة (9 نقاط).

وجاءت أهداف المنتخب النرويجي بواسطة كل من غوبست (15 و26) وفريدا مانوم (49 و76) فيما سجلت كل من سفينديس يين يونسدوتير (6) وهلين إيريكسدوتير (84) وغلوديس بيرلا فيغوسدوتير (90+5 من ركلة جزاء) أهداف منتخب آيسلندا الذي ودّع المسابقة. (بي ان سبورتس)
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