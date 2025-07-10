سباعية نارية بين النرويج وآيسلندا... وصاحبات الشمال إلى ربع النهائي

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فاز المنتخب النرويجي على نظيره منتخب آيسلندا 4-3 في مباراة مثيرة ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات في بطولة أمم للسيدات 2025.وأكمل المنتخب النرويجي، المتأهل إلى ربع النهائي، دور المجموعات في الصدارة وبالعلامة الكاملة (9 نقاط).وجاءت أهداف المنتخب النرويجي بواسطة كل من غوبست (15 و26) وفريدا مانوم (49 و76) فيما سجلت كل من سفينديس يين يونسدوتير (6) وهلين إيريكسدوتير (84) وغلوديس بيرلا فيغوسدوتير (90+5 من ركلة جزاء) أهداف منتخب آيسلندا الذي ودّع المسابقة. (بي ان سبورتس)