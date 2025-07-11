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رياضة

صفقة تاريخية.. أغلى لاعبة في تاريخ كرة القدم النسائية

Lebanon 24
11-07-2025 | 00:30
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وافق نادي ليفربول على عرض قياسي من أرسنال لضم المهاجمة الكندية الشابة أوليفيا سميث، في صفقة قد تجعلها أول لاعبة في تاريخ كرة القدم النسائية تبلغ قيمتها مليون جنيه إسترليني.
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وبحسب صحيفة الغارديان، تبلغ قيمة الصفقة أكثر من 1.1 مليون دولار (881 ألف جنيه إسترليني)، متجاوزة الرقم القياسي السابق الذي دفعه تشيلسي للتعاقد مع الأميركية نعومي جيرما مطلع هذا العام.

وانضمت سميث (20 عامًا) إلى ليفربول في تموز 2024 قادمة من سبورتينغ لشبونة مقابل 210 آلاف جنيه، وقدمت أداءً لافتًا بتسجيلها 7 أهداف في 20 مباراة بالدوري الممتاز للسيدات، لتتصدّر قائمة هدافات الفريق.

رغم استمرار عقدها، قرر أرسنال التحرك لحسم الصفقة، وسط تقارير تفيد بأن ليفربول سبق ورفض عروضًا من تشيلسي وليون. وستخضع الصفقة لموافقة الشروط الشخصية.

سميث، التي ظهرت لأول مرة مع منتخب كندا بعمر 15 عامًا، خاضت 18 مباراة دولية وسجلت 4 أهداف. وقد سبق أن تألقت في الدوري البرتغالي بتسجيل 13 هدفًا في 18 مباراة، وحصدت جائزتي أفضل لاعبة وأفضل لاعبة شابة في موسم 2023/2024.

ويأمل أرسنال أن تشكّل سميث إضافة هجومية قوية في سعيه لاستعادة لقب الدوري الإنكليزي الممتاز للسيدات، بعد أن أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني، إلى جانب الدفاع عن لقبه الأوروبي بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا للسيدات في مايو الماضي.
 
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