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رياضة

المجد ينتظر باريس سان جرمان

Lebanon 24
11-07-2025 | 00:47
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سيواجه باريس سان جيرمان منافسه تشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم التي تضم 32 فريقا يوم الأحد في ختام بطولة استمرت شهرا في الولايات المتحدة ورغم أنها أثارت جدلا بشأن الطقس والجدول الزمني إلا أنها شهدت إثارة أشبه بكأس العالم للأندية.
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سيتنافس الفريقان الفرنسي والإنكليزي، وهما اثنان من أقوى وأغنى أندية كرة القدم الأوروبية، على شرف أن يصبحا أول أبطال بطولة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الموسعة، والتي تم إنشاؤها بهدف إحداث ثورة في كرة القدم على مستوى الأندية، وستكون بمثابة افتتاح رائع لكأس العالم 2026 في أميركا الشمالية.

وتأتي المباراة النهائية، المقرر إقامتها ظهر اليوم على ملعب ميتلايف ستاديوم في نيوجيرسي، في أعقاب بطولة مليئة بالمفاجآت، بما في ذلك خروج مفاجئ لمانشستر سيتي وإنتر ميلان على يد الهلال وفلومينينسي.

يُقدّم باريس سان جيرمان أداءً مُبهرًا، حيث فاز في سبع من آخر ثماني مباريات دون أن تهتز شباكه. وقد أظهر فريق لويس إنريكي أسلوبه المُتميز بالضغط العالي والسرعة والتمريرات العمودية ببراعة في فوز ساحق على ريال مدريد بنتيجة 4-0 في نصف النهائي. وقد أدى فقدان الكرة مرتين مُبكرتين، نتيجة ضغط باريس سان جيرمان المُستمر، إلى تقدم الفريق بهدفين في غضون تسع دقائق.

يسعى الباريسيون، بعد فوزهم الأول بدوري أبطال أوروبا الشهر الماضي، إلى لقبهم العالمي الأول. أعاد المدرب لويس إنريكي تنشيط الفريق، مستبدلًا النجوم المغادرين نيمار وليونيل ميسي وكيليان مبابي بتشكيلة شابة وحيوية ملتزمة بفلسفته الكروية الشاملة.

كان فيتينيا، قائد خط الوسط، محوريًا، بينما وفّر الظهيران نونو مينديز وأشرف حكيمي عرضًا وسرعةً كبيرين. في الهجوم، تألق عثمان ديمبيلي، المرشح لجائزة الكرة الذهبية، مسجلًا أهدافًا وصانعًا حاسمين.

لويس إنريكي، الذي سبق له أن اختبر المجد عندما قاد برشلونة إلى الثلاثية قبل عقد من الزمان، لم يخسر نهائيا على مستوى الأندية من قبل، حيث فاز في 11 من أصل 11 مباراة.

من ناحية أخرى، سلك تشيلسي الطريق الأطول نحو النهائي، حيث وصل إلى الولايات المتحدة بعد فوزه ببطولة الدوري الأوروبي، وهو المستوى الثالث، عقب أداء محلي متواضع لم ينجح خلاله بالكاد في إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنكليزي الممتاز.
واستعاد تشيلسي توازنه في البطولة وتمنح المباراة النهائية مدربه إنزو ماريسكا فرصة للتعويض بعد التشكيك في قدراته بسبب الصراعات مع تشكيلة كلفت تشيلسي أكثر من مليار يورو (1.17 مليار دولار) في السنوات الأخيرة. (رويترز)
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