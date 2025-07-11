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رياضة

ريال مدريد في مأزق.. الإصابات تتزايد

Lebanon 24
11-07-2025 | 03:19
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تلقى ريال مدريد ضربة جديدة، بعد خروجه من كأس العالم للأندية أمس الأربعاء، بخسارته في نصف النهائي على يد باريس سان جيرمان (4-0).
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وبعد إصابة الظهير الإنكليزي ترينت ألكسندر أرنولد، تعرض المهاجم البرازيلي إندريك لانتكاسة، ستؤدي لغيابه عن الملاعب لفترة أطول، حسبما أفادت صحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية.
 
وعانى إندريك من إصابة عضلية، في نهاية الموسم الماضي، لكنه كان في طريقه للتعافي منها خلال فترة وجيزة، قبل تعرضه لهذه الانتكاسة.
 
وأفادت الصحيفة بأن أرنولد سيخضع لفحوصات طبية في مدريد، لمعرفة مدى قوة الإصابة العضلية، التي عانى منها في ساقه اليمنى قبل ساعات من مباراة باريس سان جيرمان، ما أدى لغيابه عن المباراة. (كووورة)
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