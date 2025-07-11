ريال مدريد في مأزق.. الإصابات تتزايد

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تلقى ضربة جديدة، بعد خروجه من أمس الأربعاء، بخسارته في نصف النهائي على يد (4-0).وبعد إصابة الظهير الإنكليزي ترينت ألكسندر أرنولد، تعرض المهاجم البرازيلي إندريك لانتكاسة، ستؤدي لغيابه عن الملاعب لفترة أطول، حسبما أفادت صحيفة "ذا " .وعانى إندريك من إصابة عضلية، في نهاية الموسم الماضي، لكنه كان في طريقه للتعافي منها خلال فترة وجيزة، قبل تعرضه لهذه الانتكاسة.وأفادت الصحيفة بأن أرنولد سيخضع لفحوصات طبية في ، لمعرفة مدى قوة الإصابة العضلية، التي عانى منها في ساقه اليمنى قبل ساعات من مباراة ، ما أدى لغيابه عن المباراة. (كووورة)