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رياضة

رونالدو تفوق على ملوك الغناء

Lebanon 24
11-07-2025 | 03:48
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وجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي، ضربة قوية لأشهر نجوم الفن والرياضة بعد أن اقتحم عالم "يوتيوب" بقوة غير مسبوقة.
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وأطلق رونالدو قناته الرسمية عبر "يوتيوب" في 21 آب 2024، عبر إعلان رسمي على حساباته بمواقع التواصل، لتسجل القناة بعدها أرقاما تاريخية مذهلة.

حيث وصلت إلى مليون مشترك خلال 90 دقيقة فقط، وفقا لما وصفته تقارير إعلامية بأنها "الأسرع في التاريخ".

وحتى تموز 2025، بلغ عدد مشتركي القناة نحو 76 مليون مشترك، متجاوزا نجوما عالميين مثل: تايلور سويفت (61.1 مليون مشترك)، جاستن بيبر (75.6 مليون مشترك).

وأكد موقع ONE FOOTBALL أن قناة رونالدو أصبحت واحدة من أكبر القنوات الشخصية في العالم، محققة حضورا استثنائيا في عالم المنصات الرقمية، إلى جانب تألقه المستمر داخل الملاعب.

ويذكر أن كريستيانو رونالدو البالغ 40 عاما، جدد مؤخرا عقده مع نادي النصر السعودي ليستمر حتى صيف 2027. (روسيا اليوم)
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