رونالدو تفوق على ملوك الغناء

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وجه النجم قائد ، ضربة قوية لأشهر نجوم الفن والرياضة بعد أن اقتحم عالم " " بقوة غير مسبوقة.وأطلق قناته الرسمية عبر "يوتيوب" في 21 آب 2024، عبر إعلان رسمي على حساباته بمواقع التواصل، لتسجل القناة بعدها أرقاما تاريخية مذهلة.حيث وصلت إلى مليون مشترك خلال 90 دقيقة فقط، وفقا لما وصفته تقارير إعلامية بأنها "الأسرع في التاريخ".وحتى 2025، بلغ عدد مشتركي القناة نحو 76 مليون مشترك، متجاوزا نجوما عالميين مثل: تايلور سويفت (61.1 مليون مشترك)، جاستن بيبر (75.6 مليون مشترك).وأكد موقع ONE FOOTBALL أن قناة رونالدو أصبحت واحدة من أكبر القنوات الشخصية في العالم، محققة حضورا استثنائيا في عالم المنصات الرقمية، إلى جانب تألقه المستمر داخل الملاعب.ويذكر أن البالغ 40 عاما، جدد مؤخرا عقده مع السعودي ليستمر حتى صيف 2027. (روسيا اليوم)