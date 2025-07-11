29
o
بيروت
32
o
طرابلس
29
o
صور
32
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
32
o
النبطية
32
o
زحلة
33
o
بعلبك
18
o
بشري
30
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
رونالدو تفوق على ملوك الغناء
Lebanon 24
11-07-2025
|
03:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
وجه النجم
البرتغالي كريستيانو رونالدو
قائد
نادي النصر السعودي
، ضربة قوية لأشهر نجوم الفن والرياضة بعد أن اقتحم عالم "
يوتيوب
" بقوة غير مسبوقة.
Advertisement
وأطلق
رونالدو
قناته الرسمية عبر "يوتيوب" في 21 آب 2024، عبر إعلان رسمي على حساباته بمواقع التواصل، لتسجل القناة بعدها أرقاما تاريخية مذهلة.
حيث وصلت إلى مليون مشترك خلال 90 دقيقة فقط، وفقا لما وصفته تقارير إعلامية بأنها "الأسرع في التاريخ".
وحتى
تموز
2025، بلغ عدد مشتركي القناة نحو 76 مليون مشترك، متجاوزا نجوما عالميين مثل: تايلور سويفت (61.1 مليون مشترك)، جاستن بيبر (75.6 مليون مشترك).
وأكد موقع ONE FOOTBALL أن قناة رونالدو أصبحت واحدة من أكبر القنوات الشخصية في العالم، محققة حضورا استثنائيا في عالم المنصات الرقمية، إلى جانب تألقه المستمر داخل الملاعب.
ويذكر أن
كريستيانو رونالدو
البالغ 40 عاما، جدد مؤخرا عقده مع
نادي النصر
السعودي ليستمر حتى صيف 2027. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
"الجمارك" تضبط محاولات تهريب بقيمة تفوق 750 مليون ليرة!
Lebanon 24
"الجمارك" تضبط محاولات تهريب بقيمة تفوق 750 مليون ليرة!
11/07/2025 11:57:18
11/07/2025 11:57:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أضرارها تفوق فوائدها... منتجات التنحيف تنتشر وهذه مخاطرها!
Lebanon 24
أضرارها تفوق فوائدها... منتجات التنحيف تنتشر وهذه مخاطرها!
11/07/2025 11:57:18
11/07/2025 11:57:18
Lebanon 24
Lebanon 24
السجائر الإلكترونية.. أضرارها قد تفوق التدخين العادي!
Lebanon 24
السجائر الإلكترونية.. أضرارها قد تفوق التدخين العادي!
11/07/2025 11:57:18
11/07/2025 11:57:18
Lebanon 24
Lebanon 24
هل مُنعت شيرين عبد الوهاب من الغناء داخل مصر؟
Lebanon 24
هل مُنعت شيرين عبد الوهاب من الغناء داخل مصر؟
11/07/2025 11:57:18
11/07/2025 11:57:18
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
على متن يخت فاخر.. جورجينا رودريغيز تستمتع بوقتها مع رونالدو ولقطات حميمة تجمعهما
Lebanon 24
على متن يخت فاخر.. جورجينا رودريغيز تستمتع بوقتها مع رونالدو ولقطات حميمة تجمعهما
04:20 | 2025-07-11
11/07/2025 04:20:33
Lebanon 24
Lebanon 24
النصر يحلّق تجارياً: إيرادات قياسية بفضل رونالدو في 70 دولة
Lebanon 24
النصر يحلّق تجارياً: إيرادات قياسية بفضل رونالدو في 70 دولة
04:08 | 2025-07-11
11/07/2025 04:08:08
Lebanon 24
Lebanon 24
ريال مدريد في مأزق.. الإصابات تتزايد
Lebanon 24
ريال مدريد في مأزق.. الإصابات تتزايد
03:19 | 2025-07-11
11/07/2025 03:19:36
Lebanon 24
Lebanon 24
المجد ينتظر باريس سان جرمان
Lebanon 24
المجد ينتظر باريس سان جرمان
00:47 | 2025-07-11
11/07/2025 12:47:27
Lebanon 24
Lebanon 24
صفقة تاريخية.. أغلى لاعبة في تاريخ كرة القدم النسائية
Lebanon 24
صفقة تاريخية.. أغلى لاعبة في تاريخ كرة القدم النسائية
00:30 | 2025-07-11
11/07/2025 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الموت يُغيّب فناناً سوريّاً: وداعاً يا عراب الفنّ
Lebanon 24
الموت يُغيّب فناناً سوريّاً: وداعاً يا عراب الفنّ
13:55 | 2025-07-10
10/07/2025 01:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أنباء عن محاولة ابنة هيفا وهبي إنهاء حياتها تاركة رسالة مؤثرة.. وما نشرته مؤخرا يُثير الجدل (صورة)
Lebanon 24
أنباء عن محاولة ابنة هيفا وهبي إنهاء حياتها تاركة رسالة مؤثرة.. وما نشرته مؤخرا يُثير الجدل (صورة)
00:30 | 2025-07-11
11/07/2025 12:30:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أحدهم توفي... نقل 7 أشخاص من عائلة واحدة إلى المستشفيات ما الذي أصابهم؟
Lebanon 24
أحدهم توفي... نقل 7 أشخاص من عائلة واحدة إلى المستشفيات ما الذي أصابهم؟
14:39 | 2025-07-10
10/07/2025 02:39:03
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير عاجل من الجيش للمواطنين.. هذه تفاصيله
Lebanon 24
تحذير عاجل من الجيش للمواطنين.. هذه تفاصيله
11:00 | 2025-07-10
10/07/2025 11:00:33
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يلتزم "حزب الله" إذا قرّر مجلس الوزراء نزع سلاحه؟
Lebanon 24
هل يلتزم "حزب الله" إذا قرّر مجلس الوزراء نزع سلاحه؟
12:01 | 2025-07-10
10/07/2025 12:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
04:20 | 2025-07-11
على متن يخت فاخر.. جورجينا رودريغيز تستمتع بوقتها مع رونالدو ولقطات حميمة تجمعهما
04:08 | 2025-07-11
النصر يحلّق تجارياً: إيرادات قياسية بفضل رونالدو في 70 دولة
03:19 | 2025-07-11
ريال مدريد في مأزق.. الإصابات تتزايد
00:47 | 2025-07-11
المجد ينتظر باريس سان جرمان
00:30 | 2025-07-11
صفقة تاريخية.. أغلى لاعبة في تاريخ كرة القدم النسائية
00:00 | 2025-07-11
مشجع صغير يُصاب خلال احتفالات سان جيرمان... والخليفي يتدخل شخصياً
فيديو
استولى على أموالها بالكامل.. فنانة شهيرة تكشف للمرة الأولى عن أزمتها مع زوجها الثالث (فيديو)
Lebanon 24
استولى على أموالها بالكامل.. فنانة شهيرة تكشف للمرة الأولى عن أزمتها مع زوجها الثالث (فيديو)
02:37 | 2025-07-11
11/07/2025 11:57:18
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان سوري مُفاجأة سيرين عبد النور.. وتوجه له رسالة خاصة (فيديو)
Lebanon 24
فنان سوري مُفاجأة سيرين عبد النور.. وتوجه له رسالة خاصة (فيديو)
03:10 | 2025-07-10
11/07/2025 11:57:18
Lebanon 24
Lebanon 24
خلعته وعادت إلى الغناء ثم ارتدته.. فنانة شهيرة تكشف لأول مرة قصتها مع الحجاب (فيديو)
Lebanon 24
خلعته وعادت إلى الغناء ثم ارتدته.. فنانة شهيرة تكشف لأول مرة قصتها مع الحجاب (فيديو)
01:22 | 2025-07-09
11/07/2025 11:57:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24