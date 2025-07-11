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رياضة
النصر يحلّق تجارياً: إيرادات قياسية بفضل رونالدو في 70 دولة
Lebanon 24
11-07-2025
|
04:08
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نجح نادي النصر السعودي في تحقيق قفزة تجارية غير مسبوقة خلال الموسم الماضي بعد أن تمكن من بيع قمصان الفريق في 70 دولة حول العالم مدفوعا بشعبية نجمه
البرتغالي كريستيانو رونالدو
.
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وكشفت إحصائية نشرتها صحيفة "الرياضية" عن ارتفاع الإيرادات التجارية للنادي بنسبة 129% لتصل إلى 323 مليون
ريال
سعودي
مقارنة بالموسم السابق.
وشملت هذه الإيرادات نموا في عوائد الرعاية بنسبة 132%، بإجمالي 304 ملايين ريال بينما قفزت إيرادات المتاجر ومبيعات المنتجات بنسبة 88% محققة 18 مليون ريال.
ويعتبر انضمام
كريستيانو رونالدو
إلى صفوف النصر في يناير 2023 أحد العوامل الحاسمة وراء هذه الطفرة التجارية.
وكان النصر قد جدد عقد
رونالدو
هذا الصيف ليبقى مع الفريق حتى عام 2027 مما يضمن استمرار تأثيره التسويقي والجماهيري خلال السنوات المقبلة.
ومن المقرر أن يبدأ موسم النصر الجديد في نهاية
أغسطس
حيث يسعى رونالدو لإضافة المزيد من الألقاب وتحقيق حلمه بتسجيل الهدف رقم 1000 في مسيرته الكروية. (روسيا اليوم)
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