بعد فسخ التعاقد مع عبد الرزاق حمد الله.. الهلال السعودي يتخذ قرارا مهماً

قام نادي بخطوة مميزة تجاه اللاعب عبدالرزاق حمدالله بعد مشاركته معه في مونديال الأندية بالولايات المتحدة الأميركية.

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وكان قد تعاقد مع حمد الله قبل ساعات من مباراة فلومينينسي البرازيلي في دور ربع النهائي من بسبب إصابة ميتروفيتش وسالم الدوسري.



وبعد خروج الهلال من للأندية وتوديع المسابقة العالمية أنهى تعاقده مع اللاعب المغربي حمدالله بالتراضي بين الطرفين.

وأكدت تقارير سعودية أمس الخميس أن الفريق السعودي قرر أن يقدم مكافأة مالية لعبدالرزاق حمد الله مثل باقي اللاعبين رغم أنه انضم فقط كمعار وظهر في مباراة واحدة أمام فلومنينسي البرازيلي في دور الربع ولعب فقط 15 دقيقة بعد أن شارك في الدقيقة 75 وتم حسم هذا القرار بصورة رسمية وإبلاغ اللاعب بهذا الأمر خلال الساعات الماضية. (روسيا اليوم)