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رياضة

بعد فسخ التعاقد مع عبد الرزاق حمد الله.. الهلال السعودي يتخذ قرارا مهماً

Lebanon 24
11-07-2025 | 07:19
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قام نادي الهلال السعودي بخطوة مميزة تجاه اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله بعد مشاركته معه في مونديال الأندية بالولايات المتحدة الأميركية.
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وكان الهلال قد تعاقد مع عبد الرزاق حمد الله قبل ساعات من مباراة فلومينينسي البرازيلي في دور ربع النهائي من كأس العالم للأندية بسبب إصابة الثنائي ميتروفيتش وسالم الدوسري.

وبعد خروج الهلال من بطولة كأس العالم للأندية وتوديع المسابقة العالمية أنهى نادي الهلال تعاقده مع اللاعب المغربي حمدالله بالتراضي بين الطرفين.
 
وأكدت تقارير سعودية أمس الخميس أن الفريق السعودي قرر أن يقدم مكافأة مالية لعبدالرزاق حمد الله مثل باقي اللاعبين رغم أنه انضم فقط كمعار وظهر في مباراة واحدة أمام فلومنينسي البرازيلي في دور الربع ولعب فقط 15 دقيقة بعد أن شارك في الدقيقة 75 وتم حسم هذا القرار بصورة رسمية وإبلاغ اللاعب بهذا الأمر خلال الساعات الماضية. (روسيا اليوم) 
 
 
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