بالصور: كيت ميدلتون تكسر البروتوكول الملكي في ويمبلدون.. من عانقت؟

خلال بطولة ويمبلدون 2023، أثارت ، ، مشهداً إنسانياً نادراً عندما خالفت الملكي بعناقها اللاعبة أنس جابر، التي كانت قد خسرت نهائي البطولة للعام الثاني على التوالي.

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كيت، راعية نادي عموم للتنس والكروكيه منذ 2016، حرصت على مواساة أنس بكلمات تشجيعية وعناق دافئ، وهو أمر غير مألوف في المناسبات الرسمية للعائلة الملكية.



أنس جابر وصفت اللحظة بأنها مليئة بالدفء والطاقة، وأكدت أن كيت شجعتها على العودة بقوة للفوز بألقاب كبرى مستقبلاً.

وتُعرف كيت بحبها الكبير للتنس، حيث ذكرت سابقاً أن متابعة بطولة ويمبلدون كانت مصدر إلهام لها لممارسة الرياضة. ويترقب الجمهور حضورها مجدداً في نهائيات ويمبلدون هذا الأسبوع بعد مشاركتها المميزة العام الماضي. تجدر الإشارة إلى أن كيت غابت عن ويمبلدون مرة واحدة فقط عام 2013 بسبب حملها.