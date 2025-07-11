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رياضة
بالصور: كيت ميدلتون تكسر البروتوكول الملكي في ويمبلدون.. من عانقت؟
Lebanon 24
11-07-2025
|
13:52
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خلال بطولة ويمبلدون 2023، أثارت
أميرة ويلز
،
كيت ميدلتون
، مشهداً إنسانياً نادراً عندما خالفت
البروتوكول
الملكي بعناقها اللاعبة
التونسية
أنس جابر، التي كانت قد خسرت نهائي البطولة للعام الثاني على التوالي.
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كيت، راعية نادي عموم
إنكلترا
للتنس والكروكيه منذ 2016، حرصت على مواساة أنس بكلمات تشجيعية وعناق دافئ، وهو أمر غير مألوف في المناسبات الرسمية للعائلة الملكية.
أنس جابر وصفت اللحظة بأنها مليئة بالدفء والطاقة، وأكدت أن كيت شجعتها على العودة بقوة للفوز بألقاب كبرى مستقبلاً.
وتُعرف كيت بحبها الكبير للتنس، حيث ذكرت سابقاً أن متابعة بطولة ويمبلدون كانت مصدر إلهام لها لممارسة الرياضة. ويترقب الجمهور حضورها مجدداً في نهائيات ويمبلدون هذا الأسبوع بعد مشاركتها المميزة العام الماضي. تجدر الإشارة إلى أن كيت غابت عن ويمبلدون مرة واحدة فقط عام 2013 بسبب حملها.
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