أحدث صفقات ريال مدريد.. من هو رشاد فتال؟

أعلن نادي
ألميريا الإسباني لكرة القدم
اليوم الجمعة عن انتقال مهاجمه الواعد رشاد فتال إلى ريال مدريد
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وفي بيان نشره عبر حسابه على منصة "إكس"، أكد ألميريا توصل النادي إلى اتفاق مع ريال مدريد
بشأن صفقة انتقال فتال، متمنياً له التوفيق في هذه المرحلة الجديدة من مسيرته.
وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية
، وقع فتال عقداً مع ريال مدريد يمتد حتى عام 2028، ومن المتوقع أن ينضم إلى الفريق الرديف (كاستيا)، لتعويض غونزالو غارسيا
الذي تم تصعيده إلى الفريق الأول عقب تألقه في مونديال الأندية بتسجيله أربعة أهداف.
ولد رشاد فتال في 16 كانون الثاني 2005 بإسبانيا، وينتمي إلى أصول مغربية. وانضم إلى أكاديمية
نادي ألميريا في عام 2012 وهو في السابعة من عمره، وتألق في جميع فئات النادي الشبابية حتى تم تصعيده للفريق الأول العام الماضي، حيث وقع عقداً احترافياً.
يمتلك فتال الجنسيتين الإسبانية والمغربية، ما يؤهله قانونياً لتمثيل أي منهما على المستوى الدولي وفقاً للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم
(فيفا). وخاض ثلاث مباريات مع منتخب إسبانيا
تحت 18 عاماً سجل خلالها هدفين، كما لعب خمس مباريات مع منتخب المغرب
تحت 20 عاماً وسجل هدفاً واحداً.
وسينضم فتال إلى ريال مدريد "كاستيا" تحت إشراف المدرب ألبارو أربيلوا، مع أمل في التطور والارتقاء إلى صفوف الفريق الأول مستقبلاً.