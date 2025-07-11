أحدث صفقات ريال مدريد.. من هو رشاد فتال؟

Advertisement

ألميريا الإسباني اليوم الجمعة عن انتقال مهاجمه الواعد رشاد فتال إلى .وفي بيان نشره عبر حسابه على منصة "إكس"، أكد ألميريا توصل النادي إلى اتفاق مع بشأن صفقة انتقال فتال، متمنياً له التوفيق في هذه المرحلة الجديدة من مسيرته.وبحسب صحيفة "ماركا" ، وقع فتال عقداً مع ريال مدريد يمتد حتى عام 2028، ومن المتوقع أن ينضم إلى الفريق الرديف (كاستيا)، لتعويض غونزالو الذي تم تصعيده إلى الفريق الأول عقب تألقه في مونديال الأندية بتسجيله أربعة أهداف.ولد رشاد فتال في 16 كانون الثاني 2005 بإسبانيا، وينتمي إلى أصول مغربية. وانضم إلى نادي ألميريا في عام 2012 وهو في السابعة من عمره، وتألق في جميع فئات النادي الشبابية حتى تم تصعيده للفريق الأول العام الماضي، حيث وقع عقداً احترافياً.يمتلك فتال الجنسيتين الإسبانية والمغربية، ما يؤهله قانونياً لتمثيل أي منهما على المستوى الدولي وفقاً للوائح (فيفا). وخاض ثلاث مباريات مع منتخب تحت 18 عاماً سجل خلالها هدفين، كما لعب خمس مباريات مع منتخب تحت 20 عاماً وسجل هدفاً واحداً.وسينضم فتال إلى ريال مدريد "كاستيا" تحت إشراف المدرب ألبارو أربيلوا، مع أمل في التطور والارتقاء إلى صفوف الفريق الأول مستقبلاً.