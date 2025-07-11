ماذا فعل ليفربول بالرقم "20" بعد وفاة جوتا؟

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أعلن اليوم الجمعة عن حجب القميص رقم 20، تكريمًا للمهاجم الراحل ديوغو ، الذي توفي مع شقيقه أندريه سيلفا في حادث سيارة مؤلم هذا الشهر.وأشار النادي إلى أن القرار جاء بعد التشاور مع زوجة جوتا روت وعائلته، وسيشمل حجب الرقم في جميع فرق النادي، بما في ذلك فريق السيدات والأكاديمية.وقال إدواردز، الرئيس التنفيذي لليفربول: "أعتقد أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ النادي التي يُمنح فيها هذا النوع من التكريم لفرد واحد. إنه تكريم فريد لشخص استثنائي."ويعود فريق إلى الملاعب لأول مرة منذ الحادثة المأساوية التي وقعت في 3 ، بخوض مباراة ودية تحضيرية للموسم الجديد أمام بريستون نورث إند في الممتاز .وسيُعزف نشيد "لن تسير وحدك أبدًا" قبل انطلاق المباراة، فيما سيضع فريق بريستون إكليلًا من الزهور ترحيبًا بفريق ليفربول، ويُقام ، مع عرض صور تكريمية على شاشات الملعب واللوحات الإعلانية. كما سيرتدي اللاعبون شارات سوداء على أذرعهم.ويُذكر أن ديوغو جوتا، الأب لثلاثة أطفال، والذي تزوج من روت كاردوزو قبل 11 يومًا من الحادث، توفي مع شقيقه في انفجار سيارتهما من نوع "لامبورغيني" بعد أن انحرفت عن الطريق واشتعلت النيران في شمال .وحضر مدرب ليفربول آرني وعدد من لاعبي الفريق، بقيادة القائد ، جنازة جوتا يوم السبت الماضي.