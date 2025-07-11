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رياضة

ماذا فعل ليفربول بالرقم "20" بعد وفاة جوتا؟

Lebanon 24
11-07-2025 | 23:00
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أعلن نادي ليفربول اليوم الجمعة عن حجب القميص رقم 20، تكريمًا للمهاجم البرتغالي الراحل ديوغو جوتا، الذي توفي مع شقيقه أندريه سيلفا في حادث سيارة مؤلم هذا الشهر.
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وأشار النادي إلى أن القرار جاء بعد التشاور مع زوجة جوتا روت وعائلته، وسيشمل حجب الرقم في جميع فرق النادي، بما في ذلك فريق السيدات والأكاديمية.

وقال مايكل إدواردز، الرئيس التنفيذي لليفربول: "أعتقد أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ النادي التي يُمنح فيها هذا النوع من التكريم لفرد واحد. إنه تكريم فريد لشخص استثنائي."

ويعود فريق ليفربول إلى الملاعب لأول مرة منذ الحادثة المأساوية التي وقعت في 3 تموز، بخوض مباراة ودية تحضيرية للموسم الجديد أمام بريستون نورث إند في الدوري الإنكليزي الممتاز يوم الأحد.

وسيُعزف نشيد "لن تسير وحدك أبدًا" قبل انطلاق المباراة، فيما سيضع فريق بريستون إكليلًا من الزهور ترحيبًا بفريق ليفربول، ويُقام دقيقة صمت، مع عرض صور تكريمية على شاشات الملعب واللوحات الإعلانية. كما سيرتدي اللاعبون شارات سوداء على أذرعهم.

ويُذكر أن ديوغو جوتا، الأب لثلاثة أطفال، والذي تزوج من روت كاردوزو قبل 11 يومًا من الحادث، توفي مع شقيقه في انفجار سيارتهما من نوع "لامبورغيني" بعد أن انحرفت عن الطريق واشتعلت النيران في شمال إسبانيا.

وحضر مدرب ليفربول آرني سلوت وعدد من لاعبي الفريق، بقيادة القائد فيرجيل فان دايك، جنازة جوتا يوم السبت الماضي.
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