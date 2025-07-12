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رياضة

مع اقتراب نهاية الموسم الكروي الأوروبي.. من سيتوّج بجائزة الكرة الذهبية لعام 2025؟

Lebanon 24
12-07-2025 | 01:00
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يتجه عشاق كرة القدم حول العالم نحو السؤال التقليدي الأهم: من سيتوج بجائزة الكرة الذهبية لعام 2025؟ وذلك مع اقتراب نهاية الموسم الكروي الأوروبي
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وسيشهد ختام الموسم مباراة مرتقبة بين باريس سان جيرمان وتشيلسي غدا الأحد في نهائي كأس العالم للأندية، وهي البطولة التي قد تلعب دورا حاسما في تحديد المرشحين النهائيين للفوز بالكرة الذهبية لعام 2025.

ويعد الفريق الباريسي أحد أبرز المصادر للمرشحين للفوز بالكرة الذهبية هذا العام، بوجود نجوم مثل الدولي الفرنسي عثمان ديمبيلي والمغربي أشرف حكيمي والبرتغالي فيتينيا.

وأجرت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية استطلاع رأي أمس الجمعة، شارك فيه صحفيون دوليون متخصصون في كرة القدم، بهدف اختيار أفضل لاعب في موسم 2024/2025، وذلك بناء على مجموعة من المعايير تشمل: الأداء الفردي خلال الموسم، الإنجازات الجماعية والبطولات المحققة، السلوك الرياضي والروح التنافسية.

ويعد هذا الاستطلاع بمثابة تجربة غير رسمية تسبق التصويت الرسمي الذي تنظمه مجلة فرانس فوتبول لتحديد الفائز بالجائزة المرموقة.

عثمان ديمبيلي يتصدر الاستطلاع

لم يكن تصدر عثمان ديمبيلي للتصويت مفاجئا، إذ قدم موسما استثنائيا مع باريس سان جيرمان، حيث كان أحد أبرز العناصر المؤثرة في تتويج الفريق بأربع بطولات هي: كأس السوبر الفرنسي، الدوري الفرنسي (الليغ 1)، كأس فرنسا، ودوري أبطال أوروبا.

ومن المنتظر أن يخوض ديمبيلي مع باريس سان جيرمان نهائي كأس العالم للأندية غدا الأحد، وهو ما زاد من فرصته بشكل كبير في المنافسة على الجائزة الفردية الأهم في عالم كرة القدم.

وحصد ديمبيلي 155 نقطة في الاستطلاع، ليكون الخيار الأول لدى أغلبية الصحفيين دون منازع.

لامين جمال.. الشاب الصاعد

في المركز الثاني جاء النجم الإسباني الشاب لامين جمال (18 عاما) من صفوف نادي برشلونة، برصيد بلغ 127 نقطة.

وقدم اليافع موسما رائعا أكد من خلاله أنه من أبرز المواهب الصاعدة في أوروبا.

فيتينيا يؤكد حضوره
وجاء في المركز الثالث البرتغالي فيتينيا، لاعب خط وسط باريس سان جيرمان، برصيد بلغ 100 نقطة، بعد موسم مميز أظهر من خلاله دورا محوريا في توازن الفريق الباريسي هجوميا ودفاعيا.

أشرف حكيمي ومحمد صلاح.. الحضور العربي والإفريقي

مثل الدولي المغربي أشرف حكيمي الحضور العربي والإفريقي في قائمة المرشحين، حيث احتل المركز الرابع بـ62 نقطة، مستندا إلى أدائه المتوازن مع باريس سان جيرمان بين الدفاع والهجوم.

أما النجم المصري محمد صلاح، فاحتل المركز الخامس برصيد بلغ 52 نقطة، رغم التراجع الجماعي لفريقه ليفربول، خاصة في دوري أبطال أوروبا، إلا أن تأثيره التهديفي ظل ثابتا.

إليكم الترتيب الكامل للمرشحين في الاستطلاع:
 
 
 
 
 
 
. 1 الفرنسي عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان)– 155 نقطة.

2. الإسباني لامين جمال (برشلونة) – 127 نقطة.

3. البرتغالي فيتينيا (برشلونة) – 100 نقطة.

4. المغربي أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان) – 62 نقطة.

5. المصري محمد صلاح (ليفربول) – 52 نقطة.

6. البرتغالي نونو مينديش (باريس سان جيرمان) – 36 نقطة.

7. الفرنسي كيليان مبابي (ريال مدريد) – 25 نقطة.

8. الإيطالي جانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان) – 22 نقطة.

9. البرازيلي رافينيا (برشلونة) – 16 نقطة.

10. الإسباني بيدري (برشلونة) – 15 نقطة.

ومن المقرر أن يقام حفل توزيع جائزة الكرة الذهبية لعام 2025 يوم الاثنين الموافق 22 أيلول المقبل في مسرح "دو شاتليه" بالعاصمة الفرنسية باريس.(روسيا اليوم)




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