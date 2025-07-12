مع اقتراب نهاية الموسم الكروي الأوروبي.. من سيتوّج بجائزة الكرة الذهبية لعام 2025؟

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يتجه عشاق كرة القدم حول العالم نحو السؤال التقليدي الأهم: من سيتوج بجائزة الذهبية لعام 2025؟ وذلك مع اقتراب نهاية الموسم الكروي .وسيشهد ختام الموسم مباراة مرتقبة بين سان جيرمان وتشيلسي غدا الأحد في نهائي كأس العالم للأندية، وهي البطولة التي قد تلعب دورا حاسما في تحديد المرشحين النهائيين للفوز بالكرة الذهبية لعام 2025.ويعد الفريق الباريسي أحد أبرز المصادر للمرشحين للفوز بالكرة الذهبية هذا العام، بوجود نجوم مثل الدولي الفرنسي عثمان ديمبيلي والمغربي أشرف حكيمي والبرتغالي فيتينيا.وأجرت صحيفة "لوباريزيان" استطلاع رأي أمس الجمعة، شارك فيه صحفيون دوليون متخصصون في كرة القدم، بهدف اختيار أفضل لاعب في موسم 2024/2025، وذلك بناء على مجموعة من المعايير تشمل: الأداء الفردي خلال الموسم، الإنجازات الجماعية والبطولات المحققة، السلوك الرياضي والروح التنافسية.ويعد هذا الاستطلاع بمثابة تجربة غير رسمية تسبق التصويت الرسمي الذي تنظمه مجلة فرانس فوتبول لتحديد الفائز بالجائزة المرموقة.عثمان ديمبيلي يتصدر الاستطلاعلم يكن تصدر عثمان ديمبيلي للتصويت مفاجئا، إذ قدم موسما استثنائيا مع باريس سان جيرمان، حيث كان أحد أبرز العناصر المؤثرة في تتويج الفريق بأربع بطولات هي: كأس السوبر الفرنسي، الدوري الفرنسي (الليغ 1)، كأس ، ودوري أبطال .ومن المنتظر أن يخوض ديمبيلي مع باريس سان جيرمان نهائي كأس العالم للأندية غدا الأحد، وهو ما زاد من فرصته بشكل كبير في المنافسة على الجائزة الفردية الأهم في عالم كرة القدم.وحصد ديمبيلي 155 نقطة في الاستطلاع، ليكون الخيار الأول لدى أغلبية الصحفيين دون منازع.لامين جمال.. الشاب الصاعدفي المركز الثاني جاء النجم الإسباني الشاب لامين جمال (18 عاما) من صفوف نادي برشلونة، برصيد بلغ 127 نقطة.وقدم اليافع موسما رائعا أكد من خلاله أنه من أبرز المواهب الصاعدة في أوروبا.فيتينيا يؤكد حضورهوجاء في المركز الثالث البرتغالي فيتينيا، لاعب خط وسط باريس سان جيرمان، برصيد بلغ 100 نقطة، بعد موسم مميز أظهر من خلاله دورا محوريا في توازن الفريق الباريسي هجوميا ودفاعيا.أشرف حكيمي ومحمد صلاح.. الحضور العربي والإفريقيمثل الدولي المغربي أشرف حكيمي الحضور العربي والإفريقي في قائمة المرشحين، حيث احتل المركز الرابع بـ62 نقطة، مستندا إلى أدائه المتوازن مع باريس سان جيرمان بين الدفاع والهجوم.أما النجم المصري محمد صلاح، فاحتل المركز الخامس برصيد بلغ 52 نقطة، رغم التراجع الجماعي لفريقه ليفربول، خاصة في أبطال أوروبا، إلا أن تأثيره التهديفي ظل ثابتا.إليكم الترتيب الكامل للمرشحين في الاستطلاع: