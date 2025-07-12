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رياضة
هذا هو الملعب الذي سيستضيف المباراة النهائية لكأس العالم 2030
Lebanon 24
12-07-2025
|
04:00
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ذكرت تقارير إسبانية أن
الاتحاد الدولي لكرة القدم
"فيفا" استقر على الملعب الذي سيستضيف المباراة النهائية لكأس العالم 2030.
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وتعد بطولة
كأس العالم
2030 نسخة تاريخية، حيث ستقام بشكل مشترك بين
المغرب
والبرتغال وإسبانيا، كما تستضيف الأرجنتين وباراغواي وأوروغواي بعض المباريات احتفالا بالذكرى المئوية على أول بطولة لكأس العالم 1930.
وداخل
إسبانيا
، من المقرر أن تستضيف مدن مثل لاكورونيا وبرشلونة وبلباو ولاس بالماس ومدريد وملقا وسان سيباستيان وإشبيلية وسرقسطة مباريات البطولة، ولكن عندما يتعلق الأمر بالمباراة النهائية الكبرى، يبرز ملعب "سانتياغو برنابيو" في
مدريد
كمرشح قوي لاستضافتها.
وأكد خوسيه فيليكس دياز مراسل صحيفة "ماركا"
الإسبانية
، أن نهائي مونديال 2030 سيقام على ملعب سانتياغو برنابيو معقل فريق
ريال مدريد
.
وأضاف أن الاتفاق تم بين مسؤولي
ريال
مدريد و"الفيفا".
وقد قدمت
برشلونة
أيضا عرضها لاستضافة النهائي في ملعب "سبوتيفاي كامب نو" الذي تم تجديده حديثا.
وصرحت نائبة رئيس النادي الكتالوني،
إيلينا
فورت
، رسميا الشهر الماضي بأن ملعب برشلونة يستحق شرف استضافة نهائي كأس العالم، قائلة: "لكل شخص الحق في اللعب ببطاقاته، لكن كامب نو يستحق استضافة نهائي كأس العالم".
ومع ذلك، واجه مشروع استكمال وإعادة ترميم ملعب "كامب نو" تأخيرات وشكوكا متعددة، مما أضعف على ما يبدو عرض المدينة.
ورغم بعدها
الزمني
بخمس سنوات، يبدو أن الفيفا يولي اهتماما كبيرا لجوانب البنية التحتية والاستعداد المبكر في الدول المرشحة لاستضافة كأس العالم، وهي معايير تحظى فيها مدريد بميزة واضحة حاليا.
ومع استضافة ملعب ريال مدريد المستحدث "سانتياغو برنابيو" مباريات وفعاليات رفيعة المستوى بنجاح بالفعل، وبفضل موقعه المركزي ومرافقه الحديثة، يبدو الآن مستعدا لاستقبال أكبر مباراة في عالم
كرة القدم
بحلول عام 2030.
وسبق لملعب "سانتياغو برنابيو" استضافة نهائي كأس العالم 1982.(روسيا اليوم)
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