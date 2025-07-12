Advertisement

رياضة

من دون هواتف وكاميرات.. "حفل استثنائي" لعيد ميلاد يامال الـ18

Lebanon 24
12-07-2025 | 08:29
A-
A+
Doc-P-1390325-638879311903419300.jpeg
Doc-P-1390325-638879311903419300.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكرت تقارير صحفية أن نجم برشلونة الصاعد، لامين يامال، قرر تنظيم حفل استثنائي وسط تكتم شديد عن تفاصيله، احتفالا بعيد ميلاده الـ18.
Advertisement

وأفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن الحفل المرتقب يكتنفه الكثير من الغموض، وسط ترجيحات بمنع إدخال الهواتف المحمولة، أو التقاط الصور خلال السهرة، حفاظا على خصوصية المناسبة.
 
ووفق الصحيفة: "يصل لامين يامال الأحد إلى سن الرشد وسيحتفل بذلك في حفل كبير مساء السبت. ولم يرغب اللاعب في الكشف عن الكثير من تفاصيل الحدث الذي تحيط به سرية كبيرة".
 
وأضافت أنه "يتوقع أن يظل الأمر كذلك، وربما لا يسمح حتى بالتقاط صور للسهرة. وسيرفض إدخال الهواتف المحمولة".

وأشارت إلى أنه تم استبعاد خيار إقامة الحفل في مقر إقامة يامال في جزيرة إبيزا، وباتت المؤشرات تفيد بأنه سيكون في برشلونة أو في البحر.

ويتوقع أن تحضر الحفل أسماء بارزة، من بينهم مؤثرون، وفنانون وزملاء للاعب.

وأشار برنامج إذاعي إلى أن والدة لامين يامال ليست سعيدة جدا بهذه الاحتفالية، لكنها أيضا لا تستطيع منعها. (سكاي نيوز عربية) 
مواضيع ذات صلة
جوليا روبرتس تحتفل بعيد ميلاد ابنها هنري الـ18 (صورة)
lebanon 24
12/07/2025 19:09:48 Lebanon 24 Lebanon 24
إستعدادات لعيد ميلاد "سعادتها"
lebanon 24
12/07/2025 19:09:48 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو: ماجدة الرومي تفتتح مهرجان "أعياد بيروت" بحفل استثنائي
lebanon 24
12/07/2025 19:09:48 Lebanon 24 Lebanon 24
ماغي بو غصن تحتفل بعيد ميلاد صديقها بكلمات مؤثرة تشعل مواقع التواصل (صورة)
lebanon 24
12/07/2025 19:09:48 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
10:32 | 2025-07-12
06:50 | 2025-07-12
04:00 | 2025-07-12
03:00 | 2025-07-12
01:00 | 2025-07-12
23:00 | 2025-07-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24