من دون هواتف وكاميرات.. "حفل استثنائي" لعيد ميلاد يامال الـ18

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وأفادت صحيفة "ماركا" ، أن الحفل المرتقب يكتنفه الكثير من الغموض، وسط ترجيحات بمنع إدخال الهواتف المحمولة، أو التقاط الصور خلال السهرة، حفاظا على خصوصية المناسبة. ذكرت تقارير صحفية أن نجم الصاعد، ، قرر تنظيم حفل استثنائي وسط تكتم شديد عن تفاصيله، احتفالا بعيد ميلاده الـ18.وأفادت صحيفة "ماركا" ، أن الحفل المرتقب يكتنفه الكثير من الغموض، وسط ترجيحات بمنع إدخال الهواتف المحمولة، أو التقاط الصور خلال السهرة، حفاظا على خصوصية المناسبة.

ووفق الصحيفة: "يصل لامين يامال الأحد إلى سن الرشد وسيحتفل بذلك في حفل كبير مساء السبت. ولم يرغب اللاعب في الكثير من تفاصيل الحدث الذي تحيط به سرية كبيرة".

وأضافت أنه "يتوقع أن يظل الأمر كذلك، وربما لا يسمح حتى بالتقاط صور للسهرة. وسيرفض إدخال الهواتف المحمولة".



وأشارت إلى أنه تم استبعاد خيار إقامة الحفل في مقر إقامة يامال في إبيزا، وباتت المؤشرات تفيد بأنه سيكون في برشلونة أو في البحر.



ويتوقع أن تحضر الحفل أسماء بارزة، من بينهم مؤثرون، وفنانون وزملاء للاعب.



وأشار برنامج إذاعي إلى أن والدة لامين يامال ليست سعيدة جدا بهذه الاحتفالية، لكنها أيضا لا تستطيع منعها. (سكاي نيوز عربية)