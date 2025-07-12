قبل المواجهة المرتقبة ضد تشيلسي.. إنريكي يحفز نجوم باريس سان جيرمان

حفز مدرب لويس إنريكي لاعبيه من أجل تتويج موسمهم الرائع بالفوز بلقب ، غدا الأحد.

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وقدم الفريق الفرنسي أداء مميزا على مدار موسم 2024-2025، ويقترب من تحقيق خماسية استثنائية بعد الفوز بلقب وثلاثة ألقاب محلية.



ويقف الإنجليزي حاجزا أمام لتحقيق هذا الإنجاز عندما يلتقي الفريقان في ، غدا الأحد في نهائي مونديال الأندية.



وحقق باريس نجاحه دون الاعتماد على الأسماء الرنانة، وتخلى النادي عن سياسته القديمة باستقطاب النجوم، وركز على القوة الجماعية للفريق.



وقال إنريكي: "هناك 11 نجما في هذا الفريق، لا نريد نجما واحدا فقط، بل 13 أو 14 أو 15 نجما، لقد خططنا أن يكون الفريق كله نجوم".



وأضاف المدرب الإسباني: "سنلعب المباراة الأخيرة من الموسم بأجواء إيجابية للغاية، وإنهاء هذا الموسم التاريخي بأفضل طريقة ممكنة، سيكون أمرا مهما".



وتابع إنريكي في تصريحات نقلتها "بي إيه ميديا": "كان أداء الفريق رائعا، اللاعبون كانوا مميزين طوال الموسم، لقد صنعنا التاريخ ونريد الاستمرار".



وأردف مدرب ومنتخب السابق "لم أكن نجما سواء كلاعب أو مدرب، بل أستمتع بعملي، لأنه يسمح لي بإسعاد الكثيرين".



وتابع: "ربما سيكون هذا الموسم هو الأفضل لي كمدرب، ولكن نحتاج أولا للفوز في مباراة ، لنكمل مشوارنا".



واختتم إنريكي تصريحاته قائلا: "لن تكون مواجهة تشيلسي سهلة، سنحاول بذل أقصى جهد لدينا، لننهي هذا الموسم الاستثنائي". (روسيا اليوم)