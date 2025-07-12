قبل المواجهة المرتقبة ضد تشيلسي.. إنريكي يحفز نجوم باريس سان جيرمان

وقدم الفريق الفرنسي أداء مميزا على مدار موسم 2024-2025، ويقترب من تحقيق خماسية استثنائية بعد الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا
وثلاثة ألقاب محلية.
ويقف تشيلسي
الإنجليزي حاجزا أمام باريس
لتحقيق هذا الإنجاز عندما يلتقي الفريقان في نيويورك
، غدا الأحد في نهائي مونديال الأندية.
وحقق باريس سان جيرمان
نجاحه دون الاعتماد على الأسماء الرنانة، وتخلى النادي عن سياسته القديمة باستقطاب النجوم، وركز على القوة الجماعية للفريق.
وقال إنريكي: "هناك 11 نجما في هذا الفريق، لا نريد نجما واحدا فقط، بل 13 أو 14 أو 15 نجما، لقد خططنا أن يكون الفريق كله نجوم".
وأضاف المدرب الإسباني: "سنلعب المباراة الأخيرة من الموسم بأجواء إيجابية للغاية، وإنهاء هذا الموسم التاريخي بأفضل طريقة ممكنة، سيكون أمرا مهما".
وتابع إنريكي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية
"بي إيه ميديا": "كان أداء الفريق رائعا، اللاعبون كانوا مميزين طوال الموسم، لقد صنعنا التاريخ ونريد الاستمرار".
وأردف مدرب برشلونة
ومنتخب إسبانيا
السابق "لم أكن نجما سواء كلاعب أو مدرب، بل أستمتع بعملي، لأنه يسمح لي بإسعاد الكثيرين".
وتابع: "ربما سيكون هذا الموسم هو الأفضل لي كمدرب، ولكن نحتاج أولا للفوز في مباراة الغد
، لنكمل مشوارنا".
واختتم إنريكي تصريحاته قائلا: "لن تكون مواجهة تشيلسي سهلة، سنحاول بذل أقصى جهد لدينا، لننهي هذا الموسم الاستثنائي". (روسيا اليوم)