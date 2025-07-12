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رياضة

من السعودية إلى فلورنسا.. بيولي يعود لقيادة فيورنتينا

Lebanon 24
12-07-2025 | 12:23
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 أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي عبر حساباته في منصات التواصل الاجتماعي، السبت، تعيين ستيفانو بيولي في منصب المدير الفني.
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وتقرر أن يرتبط البالغ من العمر 58 عاماً مع نادي فيورنتينا بعقدٍ يمتد حتى 30 حزيران 2028.

وسبق لبيولي وأن تولى تدريب نادي فيورنتينا بين عامي 2017 و2019، كما مثّله كلاعب بين عامي 1989 و1995.

وكان نادي النصر السعودي قد أنهى علاقته التعاقدية مع ستيفانو بيولي مؤخراً، وذلك بالتراضي بين الطرفين.

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