من السعودية إلى فلورنسا.. بيولي يعود لقيادة فيورنتينا

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أعلن عبر حساباته في منصات التواصل الاجتماعي، السبت، تعيين في منصب .وتقرر أن يرتبط البالغ من العمر 58 عاماً مع نادي بعقدٍ يمتد حتى 30 حزيران 2028.وسبق لبيولي وأن تولى فيورنتينا بين عامي 2017 و2019، كما مثّله كلاعب بين عامي 1989 و1995.وكان قد أنهى علاقته التعاقدية مع ستيفانو مؤخراً، وذلك بالتراضي بين الطرفين.