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رياضة

بحضور الاميرة كيت.. سفياتيك تتوَّج بلقب ويمبلدون للسيدات بعد سحق تاريخي لأنيسيموفا

Lebanon 24
12-07-2025 | 16:22
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في نهاية مفاجئة وساحقة لنهائي بطولة ويمبلدون للسيدات 2025، توّجت البولندية إيغا سفياتيك بلقب البطولة بعد فوزها الكاسح على الأميركية أماندا أنيسيموفا بمجموعتين دون رد (6-0، 6-0) في أقل من ساعة، في واحدة من أسرع وأقسى المباريات النهائية في تاريخ البطولة.
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وباتت سفياتيك، البالغة من العمر 24 عامًا، أول لاعبة بولندية تُتوّج بلقب الفردي في ويمبلدون، ووصفت انتصارها بأنه "سريالي للغاية"، مؤكدة احترامها الكبير لأنيسيموفا، وقالت: "مهما حدث اليوم، يجب أن تفخري بالعمل الذي تقومين به، وآمل أن نلعب المزيد من النهائيات هنا."

وقد قامت كيت، أميرة ويلز، بتسليم الكأس للفائزة في لحظة مؤثرة، لا سيما أنها غابت عن نهائي العام الماضي بسبب رحلة علاجها من السرطان.
تلوح الأميرة كيت، أميرة <a class='entities-links' href='/entity/1884130686/ويلز/ar/1?utm_term=PublicFigures-ويلز&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-ويلز&id=158884&catid=0&pagetype=PublicFigures'>ويلز</a>، في الوسط، وهي تقف إلى جانب أسطورة التنس <a class='entities-links' href='/entity/1142294452/بيلي/ar/1?utm_term=PublicFigures-بيلي&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-بيلي&id=25040&catid=0&pagetype=PublicFigures'>بيلي</a> جين كينج في المقصورة الملكية في الملعب المركزي قبل نهائي فردي السيدات في بطولة ويمبلدون للتنس في <a class='entities-links' href='/entity/128958/لندن/ar/1?utm_term=PublicFigures-لندن&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-لندن&id=62396&catid=0&pagetype=PublicFigures'>لندن</a>، السبت 12 يوليو 2025.

ورغم الهزيمة القاسية، خطفت أماندا أنيسيموفا الأنظار، إذ أنها أول أميركية تصل إلى النهائي منذ سيرينا ويليامز عام 2019. وقد كانت عودتها إلى الملاعب قصة بحد ذاتها، بعد انقطاعها في 2023 بسبب ضغوط نفسية وابتعادها التام عن المضرب.

وقالت أنيسيموفا قبل المباراة: "وجودي هنا بحد ذاته إنجاز. مجرد أنني أتنافس مجددًا وأقف في نهائي ويمبلدون هو أمر لا يوصف."
رد فعل أماندا أنيسيموفا من <a class='entities-links' href='/entity/1321420139/الولايات-المتحدة/ar/1?utm_term=PublicFigures-الولايات-المتحدة&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-الولايات-المتحدة&id=68792&catid=0&pagetype=PublicFigures'>الولايات المتحدة</a> بعد خسارتها المباراة النهائية لفردي السيدات أمام إيغا سواتيك من <a class='entities-links' href='/entity/275967901/بولندا/ar/1?utm_term=PublicFigures-بولندا&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-بولندا&id=288316&catid=0&pagetype=PublicFigures'>بولندا</a> في بطولة ويمبلدون للتنس في لندن، السبت 12 يوليو 2025.

 وبرغم النتيجة، تُعد هذه المباراة تتويجًا لمسار استثنائي لأنيسيموفا، ولحظة تاريخية لسفياتيك التي عززت مكانتها بين عظيمات الكرة الصفراء.


 
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