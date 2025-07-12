بحضور الاميرة كيت.. سفياتيك تتوَّج بلقب ويمبلدون للسيدات بعد سحق تاريخي لأنيسيموفا

Advertisement

في نهاية مفاجئة وساحقة لنهائي بطولة للسيدات 2025، توّجت إيغا سفياتيك بلقب البطولة بعد فوزها الكاسح على الأميركية أماندا أنيسيموفا بمجموعتين دون رد (6-0، 6-0) في أقل من ساعة، في واحدة من أسرع وأقسى المباريات النهائية في تاريخ البطولة.وباتت سفياتيك، البالغة من العمر 24 عامًا، أول لاعبة بولندية تُتوّج بلقب الفردي في ويمبلدون، ووصفت انتصارها بأنه "سريالي للغاية"، مؤكدة احترامها الكبير لأنيسيموفا، وقالت: "مهما حدث اليوم، يجب أن تفخري بالعمل الذي تقومين به، وآمل أن نلعب المزيد من النهائيات هنا."وقد قامت كيت، ، بتسليم الكأس للفائزة في لحظة مؤثرة، لا سيما أنها غابت عن نهائي العام الماضي بسبب رحلة علاجها من السرطان.ورغم الهزيمة القاسية، خطفت أماندا أنيسيموفا الأنظار، إذ أنها أول أميركية تصل إلى النهائي منذ سيرينا عام 2019. وقد كانت عودتها إلى الملاعب قصة بحد ذاتها، بعد انقطاعها في 2023 بسبب ضغوط نفسية وابتعادها التام عن المضرب.وقالت أنيسيموفا قبل المباراة: "وجودي هنا بحد ذاته إنجاز. مجرد أنني أتنافس مجددًا وأقف في نهائي ويمبلدون هو أمر لا يوصف."وبرغم النتيجة، تُعد هذه المباراة تتويجًا لمسار استثنائي لأنيسيموفا، ولحظة تاريخية لسفياتيك التي عززت مكانتها بين عظيمات الصفراء.