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رياضة

عيد ميلاد بلا هواتف ولا صور: لامين يامال يفرض الخصوصية في احتفاله

Lebanon 24
13-07-2025 | 00:46
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يستعد نجم كرة القدم الإسباني الشاب لامين يامال للاحتفال بعيد ميلاده الثامن عشر بحفل خاص ولافت، أثار اهتمام وسائل الإعلام والمتابعين حتى قبل انطلاقه بساعات، بسبب طابعه السري والإجراءات الصارمة التي تحكم تنظيمه.
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ومن المقرر أن يُقام الحفل يوم السبت في مكان سري بمدينة برشلونة، على أن يتم الكشف عن موقعه للمدعوين قبل ساعات قليلة فقط من انطلاق الحدث. وبحسب ما نقلته وسائل إعلام إسبانية، من بينها بودكاست "مامارازيس" التابع لصحيفة "إل بيريوديكو"، فإن الوجهة النهائية للحفل ستكون في جزيرة إيبيزا.

ويخضع الحفل لعدة ضوابط صارمة أبرزها منع التصوير بشكل كامل، وحظر استخدام الهواتف المحمولة والكاميرات، إلى جانب منع تام لأي نوع من المواد المخدرة، وذلك لضمان خصوصية الحاضرين وأجواء الاحتفال.

وقد وُجّهت الدعوات لعدد من المشاهير في عالم الفن والرياضة، من بينهم المغني العالمي أوزونا، وصانع المحتوى الشهير إيباي، إضافة إلى عدد من زملاء يامال في نادي برشلونة وشخصيات معروفة من عالم الترفيه. وقد طُلب من جميع المدعوين الالتزام بسرية تامة وعدم مشاركة أي تفاصيل تتعلق بالحفل.

الحفل لم يخلُ من الجدل، إذ أثارت عارضة الأزياء كلوديا كالفو ضجة بعد ظهورها في برنامج "تارديار"، حيث كشفت أنها تلقت دعوة للمشاركة في المناسبة، وأشارت إلى وجود معايير "خاصة" في اختيار بعض المدعوات، منها السمات الجسدية مثل لون الشعر، مضيفة أن بعض الفتيات عُرضت عليهن مبالغ مالية تتراوح بين 10 و20 ألف يورو مقابل الحضور.

ويبدو أن يامال يحرص على تنظيم الحفل بأعلى درجات الرفاهية والخصوصية، حيث تشمل الدعوات رحلات طيران فاخرة، إقامة في فنادق 5 نجوم، وجبات راقية، وتنقلات خاصة، جميعها مغطاة بالكامل من قبل المنظمين.

ويأتي الحفل تتويجًا لصيف مزدحم عاشه اللاعب، تنقل خلاله بين وجهات عالمية منها إيطاليا، البرازيل، إيبيزا، وشنغهاي، مستمتعًا بإجازته قبل انطلاق موسم كروي جديد يحمل معه تطلعات كبرى للنجم الصاعد. (العربية)
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