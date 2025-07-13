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رياضة

بعد فضيحة الخروج من كأس العالم للأندية.. أول قرار من ريال مدريد

Lebanon 24
13-07-2025 | 06:44
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كشفت تقارير صحيفة أن الإدارة الرياضية لنادي ريال مدريد منحت الإسباني تشابي ألونسو اتخاذ مجموعة من القرارات الحاسمة بعد كارثة كأس العالم للأندية.
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وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية في تقرير لها إن الأمور باتت واضحة للغاية لتشابي ألونسو داخل ريال مدريد بعد مهمته الأولى مع الفريق.

وأفادت الصحيفة: "تم إبلاغ المدرب بوضوح بأن عليه اتخاذ القرارات دون تردد ولو للحظة، اسم اللاعب لا يشكل أي عائق ومن المؤكد أنه اعتبارا من الآن يجب أن يتعامل مع الفريق على أنه فريقه بالكامل ومع رحيل لوكاس فاسكيز ولوكا مودريتش (إلى جانب بعض المغادرين الآخرين) بات عليه تشكيل المجموعة وفق رؤيته الخاصة لا توجد أي قيود أو شروط من أي نوع".

يذكر أن ريال مدريد ودع منافسات كأس العالم للأندية الأربعاء الماضي بسقوط مهين برباعية دون رد أمام باريس سان جيرمان.

ومن المقرر أن ألفارو كاريراس من بنفيكا سيصبح رابع صفقة يبرمها ريال مدريد حتى الآن في سوق الانتقالات الصيفية بعد ترينت ألكسندر أرنولد، ودين هويسن، وفرانكو ماستانتونو.
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