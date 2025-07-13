بعد فضيحة الخروج من كأس العالم للأندية.. أول قرار من ريال مدريد

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كشفت تقارير صحيفة أن الإدارة الرياضية لنادي منحت الإسباني ألونسو اتخاذ مجموعة من القرارات الحاسمة بعد كارثةوقالت صحيفة "ماركا" في تقرير لها إن الأمور باتت واضحة للغاية لتشابي ألونسو داخل بعد مهمته الأولى مع الفريق.وأفادت الصحيفة: "تم إبلاغ المدرب بوضوح بأن عليه اتخاذ القرارات دون تردد ولو للحظة، اسم اللاعب لا يشكل أي عائق ومن المؤكد أنه اعتبارا من الآن يجب أن يتعامل مع الفريق على أنه فريقه بالكامل ومع رحيل لوكاس فاسكيز ولوكا مودريتش (إلى جانب بعض المغادرين الآخرين) بات عليه تشكيل المجموعة وفق رؤيته الخاصة لا توجد أي قيود أو شروط من أي نوع".يذكر أن ريال مدريد ودع منافسات للأندية الأربعاء الماضي بسقوط مهين برباعية دون رد أمام .ومن المقرر أن ألفارو كاريراس من بنفيكا سيصبح رابع صفقة يبرمها ريال مدريد حتى الآن في سوق الانتقالات الصيفية بعد ترينت ألكسندر أرنولد، ودين هويسن، وفرانكو ماستانتونو.