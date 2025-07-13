"الفيفا" يقر إجراءات جديدة لحماية اللاعبين

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أعلن أنه اتفق مع ممثلي اللاعبين بشأن الحاجة إلى منح اللاعبين فترة راحة مدتها 72 ساعة بين المباريات وراحة لمدة 21 يوما على الأقل في نهاية كل موسم.وجرت المناقشات عشية نهائي للأندية بين الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي، وهي البطولة التي أقيمت خلال فترة توقف الموسم ، وواجهت انتقادات من روابط اللاعبين، حيث أدى التركيز المتزايد على رفاهية اللاعبين إلى دعوات لفرض فترات راحة إلزامية وزيادة التركيز على سلامة اللاعبين خلال المباريات.وقبل أيام من انطلاق كأس العالم للأندية، التي تمتد فعالياتها لشهر، وجه مسؤولو دعوات متجددة لحماية اللاعبين وسط مخاوف متزايدة من الإصابات والإرهاق.وفي الشهر الماضي، شن اتحاد لاعبي كرة القدم المحترفين في هجوما لاذعا على البطولة، مشيرا إلى إنه "من الضروري وقف هذه المجزرة" وسط مخاوف مستمرة بشأن أعباء العمل الشاقة على اللاعبين.واجتمع رئيس "الفيفا"، السويسري جياني إنفانتينو، ومسؤولون آخرون من الاتحاد الدولي مع ممثلي روابط اللاعبين من جميع أنحاء العالم في ، حيث أشاد إنفانتينو بالمناقشات ووصفها بأنها "تقدمية"، مضيفا أن صحة اللاعبين "أولوية قصوى".وذكر "الفيفا" عبر موقعه الرسمي اليوم الأحد "هناك إجماع على ضرورة وجود 72 ساعة راحة على الأقل بين المباريات، وأن يحصل اللاعبون على فترة راحة/إجازة لا تقل عن 21 يوما في نهاية كل موسم".وأضاف "يجب أن تدار هذه الفترة بشكل فردي من قبل كل ناد ولاعبيه، وذلك وفقا لجداول مبارياتهم، مع مراعاة الاتفاقيات الجماعية المعمول بها".وتابع "الفيفا" أنه ينبغي أيضا السماح بيوم راحة أسبوعيا، وأن متطلبات السفر، بالإضافة إلى الظروف المناخية، ستؤخذ في الاعتبار عند التخطيط للمسابقات المستقبلية.وقد يعني تطبيق فترة 72 ساعة بشكل صارم تعديلات كبيرة على بعض جداول المباريات وعقود البث التلفزيوني.ولم يكشف "الفيفا" عن كيفية تطبيق ذلك عمليا، حيث أن الفرق الأوروبية عادة ما تقام مبارياتها في الدوري الأوروبي مساء الخميس وتقام مباريات الدوري المحلي ، ومع فرض فترة راحة مدة 72 ساعة، قد تضطر هذه الفرق إلى الانتظار حتى يوم الاثنين للعب مجددا.وسيمثل هذا التغيير مشكلة كبيرة لعدة دوريات خاصة للدوري الألماني (بوندسليغا)، حيث أنه تم إلغاء المباريات التي كانت تقام مساء الاثنين منذ عام 2021 بعد احتجاجات الجماهير.كما أن عقد البث التلفزيوني الجديد للدوري الألماني، الذي يبدأ الموسم المقبل، لا يشمل أي مباريات يوم الاثنين.