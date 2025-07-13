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رياضة
تشيلسي يهزم باريس سان جيرمان 3-صفر ويحرز كأس العالم للأندية لكرة القدم
Lebanon 24
13-07-2025
|
17:45
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توّج نادي تشيلسي بلقب النسخة الأولى من
كأس العالم
للأندية بنظامها الجديد بفوزه على
باريس سان جيرمان
، بثلاثية نظيفة في النهائي الذي جمعهما على ملعب "ميتلايف" في نيو جيرسي
يوم الأحد
.
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وأحرز كول
بالمر
الهدفين الأول والثاني لتشيلسي في الدقيقتين 22 و30 على الترتيب، قبل أن يصنع الهدف الثالث الذي أحرزه زميله البرازيلي جواو بيدرو في الدقيقة 43، لينصب بالمر نفسه بطلا للقاء دون منازع.
وتضاعفت معاناة
سان جيرمان
في اللقاء، الذي شهد حضور الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
، والسويسري جياني إنفانتينو،
رئيس الاتحاد
الدولي
لكرة القدم
"فيفا" بملعب "ميتلايف" في نيوجيرسي، بعدما لعب بعشرة لاعبين عقب طرد جواو نيفيز في الدقيقة 86، فيما وقعت في نهاية المباراة اشتباكات بين لاعبي الفريقين.
وقدّم تشيلسي، الذي توّج بلقب النسخة الأخيرة من بطولة
دوري
المؤتمر
الأوروبي
في وقت سابق من العام الحالي، أفضل عروضه في مونديال الأندية، وكان بإمكانه الفوز بعدد أوفر من الأهداف، لا سيما في ظل الظهور الباهت لنجوم
باريس
سان جيرمان، الذين وجهوا صدمة لجماهيرهم التي كانت تنتظر حصولهم على لقب جديد في موسمهم الاستثنائي، الذي شهد تتويج الفريق بالدوري الفرنسي وكأس
فرنسا
ودوري أبطال
أوروبا
.
وبات هذا هو اللقب الثاني لتشيلسي، الذي سجل ظهوره الثالث في نهائي مونديال الأندية، بعدما سبق له حمل الكأس عام 2021.
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