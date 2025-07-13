تشيلسي يهزم باريس سان جيرمان 3-صفر ويحرز كأس العالم للأندية لكرة القدم

توّج نادي تشيلسي بلقب النسخة الأولى من للأندية بنظامها الجديد بفوزه على ، بثلاثية نظيفة في النهائي الذي جمعهما على ملعب "ميتلايف" في نيو جيرسي .

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وأحرز كول الهدفين الأول والثاني لتشيلسي في الدقيقتين 22 و30 على الترتيب، قبل أن يصنع الهدف الثالث الذي أحرزه زميله البرازيلي جواو بيدرو في الدقيقة 43، لينصب بالمر نفسه بطلا للقاء دون منازع.

وتضاعفت معاناة في اللقاء، الذي شهد حضور الرئيس الأمريكي ، والسويسري جياني إنفانتينو، الدولي "فيفا" بملعب "ميتلايف" في نيوجيرسي، بعدما لعب بعشرة لاعبين عقب طرد جواو نيفيز في الدقيقة 86، فيما وقعت في نهاية المباراة اشتباكات بين لاعبي الفريقين.

وقدّم تشيلسي، الذي توّج بلقب النسخة الأخيرة من بطولة المؤتمر في وقت سابق من العام الحالي، أفضل عروضه في مونديال الأندية، وكان بإمكانه الفوز بعدد أوفر من الأهداف، لا سيما في ظل الظهور الباهت لنجوم سان جيرمان، الذين وجهوا صدمة لجماهيرهم التي كانت تنتظر حصولهم على لقب جديد في موسمهم الاستثنائي، الذي شهد تتويج الفريق بالدوري الفرنسي وكأس ودوري أبطال .



وبات هذا هو اللقب الثاني لتشيلسي، الذي سجل ظهوره الثالث في نهائي مونديال الأندية، بعدما سبق له حمل الكأس عام 2021.