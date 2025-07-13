ترامب يسلم لقب كأس العالم للأندية لتشلسي (فيديو)

CON TODOS USTEDES, EL PRIMER CAMPEÓN de la HISTORIA DEL MUNDIAL DE CLUBES 🏆
EL CHELSEA LEVANTA EL TROFEO, HACE HISTORIA... ¡Y DONALD trump SE QUEDA CELEBRANDO CON ELLOS!@FIFACWC | #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/KRy1Gv6Y7b
— DAZN España (@DAZN_ES) July 13, 2025
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