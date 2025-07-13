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ترامب يسلم لقب كأس العالم للأندية لتشلسي (فيديو)

Lebanon 24
13-07-2025 | 23:22
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سلم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، كأس بطولة كأس العالم للأندية، المقامة في الولايات المتحدة، للفريق الفائز تشلسي الإنجليزي، الأحد.


وفجر تشلسي الإنجليزي مفاجأة مدوية بانتصاره بنتيجة 3-0 على باريس سان جرمان الفرنسي، الأحد، أمام أنظار الرئيس الأميركي وزوجته ميلانيا.

وخلال حفل التتويج، كان ترامب يقدم الميداليات للاعبين، قبل أن يسلم قائد تشلسي الإنجليزي ريس جيمز درع البطولة الذهبي.
ولفت حضور دونالد ترامب أنظار وسائل الإعلام العالمية، وأضفى صبغة على النهائي المرتقب للنسخة الأولى من المونديال الموسع.

يذكر أن المباراة النهائية أقيمت على استاد "ميت لايف" في مدينة نيو جيرسي على الساحل الشرقي.
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