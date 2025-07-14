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رياضة
في أول مباراة بعد الفاجعة.. ليفربول يكرّم مهاجمه الراحل جوتا
Lebanon 24
14-07-2025
|
02:33
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في أول مباراة له بعد فاجعة وفاة لاعبه السابق،
البرتغالي
ديوغو
جوتا
، كرم
نادي ليفربول
الإنكليزي روح مهاجمه في لقاء ودي استعدادي ضد مضيفه بريستون، الذي فاز فيه 3-1.
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وتوفي جوتا وشقيقه الأصغر أندريس سيلفا، في الثالث من يوليو، بعد أن انحرفت سيارتهما من نوع لامبورغيني واشتعلت فيها النيران شمال
إسبانيا
.
وبعد أداء نشيد
ليفربول
التقليدي "لن تسير وحدك أبدا" قبل انطلاق المباراة في ملعب ديبديل، وضع قائد بريستون، بن وايتمان، إكليلا من الزهور أمام جماهير الفريق الزائر. ثم وقف الجميع
دقيقة صمت
، وارتدى لاعبو الفريقين شارات سوداء حدادا.
وردد مشجعو ليفربول عدة مرات أغنية خاصة بجوتا، يقولون فيها إنه أفضل من أسطورة
البرتغال
لويس فيغو.
كما رفعت الجماهير لافتات كتب عليها "رقمنا 20 إلى الأبد"، تكريما للاعب الذي توفي عن عمر 28 عاما.
وكان نادي ليفربول قد أعلن هذا الأسبوع حجب قميص جوتا رقم 20 عن جميع الفئات السنية في النادي، تخليدا لذكرى النجم البرتغالي.
وقاد النجم
المصري محمد صلاح
ليفربول في المباراة، بينما غاب فيرجيل فان دايك عن قائمة اللاعبين لكنه حضر اللقاء.
وسجل أهداف ليفربول في المباراة ثلاثة لاعبين حضروا جنازة ديوغو جوتا في غوندومار، وهم: كونور برادلي، داروين نونييس، وكودي خاكبو.
وقال
مايكل
إدواردز، الرئيس التنفيذي لنادي ليفربول، إن هذا التكريم هو الأول من نوعه في تاريخ النادي لشخصية معينة، مؤكدا أن جوتا كان شخصية استثنائية تستحق هذا التكريم الفريد.
وقبل بداية المباراة، أشاد المدرب
الهولندي
لليفربول، آرنه
سلوت
، في تصريح لموقع النادي، بالمهاجم الراحل، واصفا إياه بالبطل، وقال: "في الشهر الأخير من حياته كان بطلا في كل شيء".
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