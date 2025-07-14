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رياضة
الأهلي المصري يغلق ملف "بيع أبو علي"
Lebanon 24
14-07-2025
|
03:08
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أعلن الأهلي المصري رفض كل العروض التي تلقاها من أندية خارجية لضم وسام
أبو علي
، مؤكدا استمرار مهاجمه الفلسطيني مع الفريق في الموسم المقبل.
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وكان أبو علي تلقى عدة عروض للاحتراف بعد تألقه في بطولة
كأس العالم
للأندية في
الولايات المتحدة
، حيث سجل 3 أهداف في مرمى بورتو البرتغالي بالمباراة التي انتهت بالتعادل 4-4.
وذكر بيان نشره الأهلي على موقعه الرسمي، أن إدارة
كرة القدم
بالنادي قررت استمرار المهاجم الفلسطيني وفقا لتعاقده مع النادي المستمر حتى عام 2029.
وكشف البيان عن تلقي الأهلي عرضا من نادي الوصل
الإماراتي
لشراء أبو علي بمقابل وصل إلى 6 ملايين دولار، بالإضافة إلى 20 بالمئة من
صافي
إعادة البيع، إلا أن النادي رفض
العرض
.
وأضاف أن الأهلي تلقى عرضا آخر من نادي كولومبوس كرو الأميركي وصلت قيمته إلى 5.25 مليون دولار بالإضافة إلى 750 ألف دولار مزايا إضافية ونسبة 10 بالمئة من إعادة البيع، ورد النادي الأهلي بأن المقابل المالي أقل من المنتظر.
وحدد الأهلي في بيانه قيمة ابو علي بأنها لا تقل عن 9.5 مليون دولار، بالإضافة إلى 2.5 مليون دولار مزايا إضافية.
واختتم بيانه بالتأكيد على إغلاق ملف بيع أبو علي، مشيرا إلى أن اللاعب كان على دراية كاملة بكافة المفاوضات التي جرت والمراسلات التي تمت مع كل الأطراف.
وترددت بعض الأنباء عن وجود عرض آخر لأبو علي من الريان
القطري
، إلا أن بيان الأهلي لم يتطرق لهذا الأمر.
وانضم أبو علي (26 عاما) للأهلي في كانون الثاني 2024 من سريانسكا السويدي، وتوج مع الأهلي بلقبين للدوري المصري ولقبا لدوري أبطال إفريقيا وآخر لكأس السوبر المصري.
وخاض أبو علي، الذي يحمل الجنسيتين الدنماركية والفلسطينية، مع الأهلي 60 مباراة سجل خلالها 38 هدفا وصنع 10 آخرين في كل المسابقات.
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