رسالة لافتة من ريال مدريد إلى تشيلسي

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حرص نادي على تهنئة نادي تشيلسي الإنجليزي بعد فوزه بلقب للأندية 2025، التي أُقيمت على أراضي .وكان فريق "البلوز" قد فاز باللقب عقب تغلّبه على نظيره بثلاثية نظيفة، في المباراة النهائية الّتي احتضنها ملعب "ميتلايف"، الأحد.ليلة الاثنين، كتب فريق "الميرنغي" عبر حسابه في منصة "إكس": "تهانينا لنادي تشيلسي وجميع جماهيره على هذا اللقب، ونهنئ أيضاً (فيفا) ورئيسه جياني إنفانتينو على التنظيم الرائع لكأس العالم للأندية 2025".(بالعربية)