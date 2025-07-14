Advertisement

رياضة

رسالة لافتة من ريال مدريد إلى تشيلسي

Lebanon 24
14-07-2025 | 04:26
A-
A+

Doc-P-1391065-638880893282193716.jpeg
Doc-P-1391065-638880893282193716.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حرص نادي ريال مدريد الإسباني على تهنئة نادي تشيلسي الإنجليزي بعد فوزه بلقب بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي أُقيمت على أراضي الولايات المتحدة الأمريكية.
Advertisement

وكان فريق "البلوز" قد فاز باللقب عقب تغلّبه على نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي بثلاثية نظيفة، في المباراة النهائية الّتي احتضنها ملعب "ميتلايف"، الأحد.

ليلة الاثنين، كتب فريق "الميرنغي" عبر حسابه في منصة "إكس": "تهانينا لنادي تشيلسي وجميع جماهيره على هذا اللقب، ونهنئ أيضاً الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ورئيسه جياني إنفانتينو على التنظيم الرائع لكأس العالم للأندية 2025".
(بالعربية)
مواضيع ذات صلة
رسالة لافتة من نعيم قاسم
lebanon 24
14/07/2025 14:09:54 Lebanon 24 Lebanon 24
أحدث صفقات ريال مدريد.. من هو رشاد فتال؟
lebanon 24
14/07/2025 14:09:54 Lebanon 24 Lebanon 24
هل ينتقل رودريغو من ريال مدريد إلى النصر السعوديّ؟
lebanon 24
14/07/2025 14:09:54 Lebanon 24 Lebanon 24
من ليفربول مجددًا.. ريال مدريد يريد هذ اللاعب
lebanon 24
14/07/2025 14:09:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
07:05 | 2025-07-14
04:39 | 2025-07-14
03:08 | 2025-07-14
02:33 | 2025-07-14
01:27 | 2025-07-14
23:22 | 2025-07-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24