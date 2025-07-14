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رياضة
رسالة لافتة من ريال مدريد إلى تشيلسي
Lebanon 24
14-07-2025
|
04:26
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حرص نادي
ريال مدريد الإسباني
على تهنئة نادي تشيلسي الإنجليزي بعد فوزه بلقب
بطولة كأس العالم
للأندية 2025، التي أُقيمت على أراضي
الولايات المتحدة
الأمريكية
.
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وكان فريق "البلوز" قد فاز باللقب عقب تغلّبه على نظيره
باريس سان جيرمان الفرنسي
بثلاثية نظيفة، في المباراة النهائية الّتي احتضنها ملعب "ميتلايف"، الأحد.
ليلة الاثنين، كتب فريق "الميرنغي" عبر حسابه في منصة "إكس": "تهانينا لنادي تشيلسي وجميع جماهيره على هذا اللقب، ونهنئ أيضاً
الاتحاد الدولي لكرة القدم
(فيفا) ورئيسه جياني إنفانتينو على التنظيم الرائع لكأس العالم للأندية 2025".
(بالعربية)
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