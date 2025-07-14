السائق شربل شبلي يشارك في رالي "بانيول لو بان" الفرنسي

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يستعد السائق اللبناني الصاعد لخوض أولى مشاركاته الدولية في "بانيول لي بان" الإقليمي بنسخته الـ24 في ، والمقرر إقامته يومي 18 و19 ضمن جولات للراليات، وذلك بدعوة من راعيه شركة "بتروفول" الالمانية للزيوت.وسيشارك في الرالي على متن سيارة "رينو رالي 5 " بإشراف الفريق الفرنسي"شازيل تكنولوجي كورس". وسينضم إليه في المقعد الساخن الملاّح اللبناني كريم ، بديلاً للملاحة الأساسية دولين شلينك، التي تعذّر عليها التواجد بسبب التزاماتها في دبي. وسيتولى مدير رؤوف منعم.وتُعد هذه المشاركة هي الأولى لشربل خارج منذ انطلاق مسيرته في رياضة الراليات عام 2022، حيث حقق منذ ذلك الحين سلسلة من الألقاب المحلية.وقال شبلي: "إنها أول مشاركة لي في رالي خارج لبنان، وأنا سعيد جدا أن تكون في فرنسا... هدفنا الأساسي هو اكتساب الخبرة وإنهاء الرالي، خصوصاً أن رالي "بانيول لي بان" معروف بسرعته. وسنتمكن فقط من القيام بجولتين استطلاعيتين للمراحل، لذا سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق نتيجة جيدة".