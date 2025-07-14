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رياضة

السائق شربل شبلي يشارك في رالي "بانيول لو بان" الفرنسي

Lebanon 24
14-07-2025 | 04:39
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يستعد السائق اللبناني الصاعد شربل شبلي لخوض أولى مشاركاته الدولية في رالي "بانيول لي بان" الإقليمي بنسخته الـ24 في فرنسا، والمقرر إقامته يومي 18 و19 تموز ضمن جولات كأس فرنسا للراليات، وذلك بدعوة من راعيه الرئيسي شركة "بتروفول" الالمانية للزيوت.
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وسيشارك شبلي في الرالي على متن سيارة "رينو كليو رالي 5 " بإشراف الفريق الفرنسي"شازيل تكنولوجي كورس". وسينضم إليه في المقعد الساخن الملاّح اللبناني كريم أبو إلياس، بديلاً للملاحة الأساسية دولين شلينك، التي تعذّر عليها التواجد بسبب التزاماتها في دبي. وسيتولى إدارة الفريق مدير الفريق اللبناني رؤوف منعم.

وتُعد هذه المشاركة هي الأولى لشربل خارج لبنان منذ انطلاق مسيرته في رياضة الراليات عام 2022، حيث حقق منذ ذلك الحين سلسلة من الألقاب المحلية.

وقال شبلي: "إنها أول مشاركة لي في رالي خارج لبنان، وأنا سعيد جدا أن تكون في فرنسا... هدفنا الأساسي هو اكتساب الخبرة وإنهاء الرالي، خصوصاً أن رالي "بانيول لي بان" معروف بسرعته. وسنتمكن فقط من القيام بجولتين استطلاعيتين للمراحل، لذا سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق نتيجة جيدة".
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