مويس كين يحسم قراره بالبقاء مع فيورنتينا

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قرّر المهاجم مويس كين رفض جميع العروض المقدَّمة له من «الدوري السعودي» والأندية الأوروبية الأخرى بسبب رغبته في المواصلة مع «فيورنتينا».وجرى ربط المهاجم مويس كين بنادي ، خلال الأيام الماضية، من الصحافة ، في صفقة وُصفت بأنها بطلبٍ من مُواطنه مدرب الجديد سيميوني إنزاغي.وأكدت مصادر «سكاي إيطاليا» أن المفاوضات لتجديد عقد مويس كين مع «فيورنتينا» قائمة، والنادي الإيطالي مستعدّ لتقديم 4 ملايين سنوياً للحفاظ على اللاعب.وسجل المهاجم، صاحب الـ25 سنة، خلال الموسم الماضي، مع «فيورنتينا» 25 هدفاً، خلال 44 مباراة شارك فيها بجميع المسابقات. (الشرق الأوسط)