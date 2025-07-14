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رياضة
مويس كين يحسم قراره بالبقاء مع فيورنتينا
Lebanon 24
14-07-2025
|
07:05
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قرّر المهاجم مويس كين رفض جميع العروض المقدَّمة له من «الدوري السعودي» والأندية الأوروبية الأخرى بسبب رغبته في المواصلة مع «فيورنتينا».
وجرى ربط المهاجم
الإيطالي
مويس كين بنادي
الهلال السعودي
، خلال الأيام الماضية، من الصحافة
الإيطالية
، في صفقة وُصفت بأنها بطلبٍ من مُواطنه مدرب
الهلال
الجديد سيميوني إنزاغي.
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وأكدت مصادر «سكاي إيطاليا» أن المفاوضات لتجديد عقد مويس كين مع «فيورنتينا» قائمة، والنادي الإيطالي مستعدّ لتقديم 4 ملايين
يورو
سنوياً للحفاظ على اللاعب.
وسجل المهاجم، صاحب الـ25 سنة، خلال الموسم الماضي، مع «فيورنتينا» 25 هدفاً، خلال 44 مباراة شارك فيها بجميع المسابقات. (الشرق الأوسط)
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