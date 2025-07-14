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رياضة

مويس كين يحسم قراره بالبقاء مع فيورنتينا

Lebanon 24
14-07-2025 | 07:05
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قرّر المهاجم مويس كين رفض جميع العروض المقدَّمة له من «الدوري السعودي» والأندية الأوروبية الأخرى بسبب رغبته في المواصلة مع «فيورنتينا».
وجرى ربط المهاجم الإيطالي مويس كين بنادي الهلال السعودي، خلال الأيام الماضية، من الصحافة الإيطالية، في صفقة وُصفت بأنها بطلبٍ من مُواطنه مدرب الهلال الجديد سيميوني إنزاغي.
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وأكدت مصادر «سكاي إيطاليا» أن المفاوضات لتجديد عقد مويس كين مع «فيورنتينا» قائمة، والنادي الإيطالي مستعدّ لتقديم 4 ملايين يورو سنوياً للحفاظ على اللاعب.

وسجل المهاجم، صاحب الـ25 سنة، خلال الموسم الماضي، مع «فيورنتينا» 25 هدفاً، خلال 44 مباراة شارك فيها بجميع المسابقات. (الشرق الأوسط)
 
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