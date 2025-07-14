روني بردغجي ينضم إلى برشلونة

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عن إتمام صفقة التعاقد مع الموهبة روني بردغجي قادماً من نادي كوبنهاغن الدنماركي، في صفقة طال انتظارها لتعزيز الخط الأمامي للفريق الكتالوني.ووفق شبكة «The AthleticK»، فإن اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً وقّع على عقد لمدة 4 سنوات، لينضم رسمياً إلى صفوف ، وذلك قبل نهاية عقده مع كوبنهاغن الذي كان من المقرر أن ينتهي في كانون الأول المقبل، بعد توصّل الناديين إلى اتفاق يسمح بانضمامه الفوري.ومن المنتظر أن ينخرط بردغجي في تدريبات الفريق الأول تحت قيادة المدرب هانز ابتداءً من الاثنين المقبل، ضمن تحضيرات ما قبل الموسم الجديد.وكان بردغجي قد غاب عن الجزء الأخير من موسم 2024 - 2025 في الدوري الدنماركي الممتاز، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمامي خلال أيار 2024؛ مما أدى إلى ظهوره في 6 مباريات فقط خلال تلك الفترة. ورغم الإصابة، فإن الآمال لا تزال معقودة عليه؛ إذ سبق أن وُصف بأنه من أبرز المواهب الصاعدة في الأوروبية.قبل الإصابة، قدّم بردغجي أداءً مميزاً مع كوبنهاغن، مسجلاً 10 أهداف في 36 مباراة خلال الموسم. كما سبق له تمثيل منتخب على مستوى الفئات العمرية، وشارك في 9 مباريات مع منتخب تحت 21 عاماً.وخاض بردغجي ما مجموعه 84 مباراة مع الفريق الأول في كوبنهاغن، سجل خلالها 15 هدفاً.وكان برشلونة قد أبدى رغبته في تعزيز هجومه هذا الصيف، خصوصاً بعد فشل محاولته التعاقد مع نيكو ويليامز، الذي فضّل البقاء مع أتلتيك بلباو عبر تجديد عقده حتى عام 2035. (الشرق الأوسط)