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رياضة

رقمان قياسيان جديدان في بطولة لبنان لألعاب القوى

Lebanon 24
14-07-2025 | 08:10
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تابع الإتحاد اللبناني لألعاب القوى تنفيذ روزنامة نشاطاته لسنة 2025، ونظم بطولة لبنان الإفرادية لألعاب القوى للرجال والسيدات على مضمار مدينة كميل شمعون الرياضية - بيروت وملعب سيدة الجمهور هلى مدى أربعة أيام.
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وشارك 245 لاعبا ولاعبة ينتمون إلى 14 ناديا إتحاديا.

وتم تحقيق رقم قياسي وطني جديد (فئة الرجال) لعلي كنعان من نادي الجيش في مسابقة 10000 متر اذ سجّل 30:08.20 دقيقة، الرقم السابق للاعب علي عوض 30:36.73 من نادي الشانفيل في 2 حزيران 1995.

كذلك سجل رقم قياسي وطني جديد (فئة الناشئات – دون 18 سنة) لهيفا فران من نادي ليتز ران في مسابقة 400 متر حواجز 1:08.12 دقيقة، الرقم السابق لسما مصطفى 1:08.61 د من نادي الجمهور. (الوكالة الوطنية للإعلام)
 
 
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