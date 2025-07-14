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رياضة
رقمان قياسيان جديدان في بطولة لبنان لألعاب القوى
Lebanon 24
14-07-2025
|
08:10
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تابع الإتحاد اللبناني لألعاب القوى تنفيذ روزنامة نشاطاته لسنة 2025، ونظم
بطولة لبنان
الإفرادية لألعاب القوى للرجال والسيدات على مضمار مدينة
كميل شمعون
الرياضية -
بيروت
وملعب سيدة الجمهور هلى مدى أربعة أيام.
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وشارك 245 لاعبا ولاعبة ينتمون إلى 14 ناديا إتحاديا.
وتم تحقيق رقم قياسي وطني جديد (فئة الرجال) لعلي
كنعان
من نادي الجيش في مسابقة 10000 متر اذ سجّل 30:08.20 دقيقة، الرقم السابق للاعب
علي عوض
30:36.73 من
نادي الشانفيل
في 2 حزيران 1995.
كذلك سجل رقم قياسي وطني جديد (فئة الناشئات – دون 18 سنة) لهيفا فران من نادي ليتز ران في مسابقة 400 متر حواجز 1:08.12 دقيقة، الرقم السابق لسما مصطفى 1:08.61 د من نادي الجمهور. (الوكالة الوطنية للإعلام)
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