رقمان قياسيان جديدان في بطولة لبنان لألعاب القوى

Advertisement

تابع الإتحاد اللبناني لألعاب القوى تنفيذ روزنامة نشاطاته لسنة 2025، ونظم الإفرادية لألعاب القوى للرجال والسيدات على مضمار مدينة الرياضية - وملعب سيدة الجمهور هلى مدى أربعة أيام.وشارك 245 لاعبا ولاعبة ينتمون إلى 14 ناديا إتحاديا.وتم تحقيق رقم قياسي وطني جديد (فئة الرجال) لعلي من نادي الجيش في مسابقة 10000 متر اذ سجّل 30:08.20 دقيقة، الرقم السابق للاعب 30:36.73 من في 2 حزيران 1995.كذلك سجل رقم قياسي وطني جديد (فئة الناشئات – دون 18 سنة) لهيفا فران من نادي ليتز ران في مسابقة 400 متر حواجز 1:08.12 دقيقة، الرقم السابق لسما مصطفى 1:08.61 د من نادي الجمهور. (الوكالة الوطنية للإعلام)