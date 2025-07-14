أسينسيو يرفض مورينيو وفنربخشة.. وإنتر وفياريال يدخلان على خط المفاوضات

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رفض النجم الإسباني ماركو أسينسيو عرضًا مغريًا من نادي فنربخشة ، رغم وجود المدرب جوزيه مورينيو على رأس الجهاز الفني، مفضّلًا انتظار فرصة في أحد الدوريات الأوروبية الكبرى. ووفقًا لصحيفة موندو ديبورتيفو، فإن لاعب لم يعد ضمن خطط المدرب لويس إنريكي، ما جعله يبحث عن وجهة جديدة تضمن له وقت لعب أكبر.ويحظى أسينسيو باهتمام إنتر وميلان من الدوري ، إلى جانب فياريال الإسباني، الذي يسعى لاستعادة اللاعب إلى "الليغا" بعد غياب طويل.رغم التركي السخي الذي قُدّر بـ9 ملايين سنويًا، أصر أسينسيو، البالغ من العمر 29 عامًا، على البقاء ضمن المستوى التنافسي الأعلى في ، ولو تطلّب الأمر تخفيض راتبه البالغ حاليًا 14 مليون يورو سنويًا.وكان أسينسيو قد انتقل في صيف 2023 قادمًا من ، إلا أنه لم ينجح في إثبات نفسه ضمن التشكيلة الأساسية. ومع تبقّي عام على انتهاء عقده في حزيران 2026، يأمل النادي الفرنسي في بيعه هذا الصيف لاسترداد جزء من قيمة انتقاله، وقد حدّد مبلغ 10 ملايين يورو كسعر مبدئي للتخلي عنه.يُذكر أن أسينسيو قدّم أداءً جيدًا خلال إعارته القصيرة إلى أستون فيلا الموسم الماضي، حيث سجل 3 أهداف وصنع هدفًا في 13 مباراة، ما يُثبت قدرته على الإضافة في نادٍ طامح في البطولات.