اختل توازنه أثناء حركة استعراضية.. سقوط قاتل يودي بحياة لاعب! (صورة)

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لقي لاعب "فلاي بورد" المصري الشهير محمود عبدالغني عبدالعظيم مصرعه، إثر اختلال توازنه أثناء أداء حركة استعراضية ضمن فعالية ترفيهية في أحد المنتجعات السياحية بمنطقة سهل حشيش الغردقة.وتلقت مديرية أمن إخطاراً من غرفة عمليات النجدة يفيد بسقوط مفاجئ لأحد لاعبي الفلاي بورد من ارتفاع كبير خلال ، حيث توجهت قوة أمنية إلى الموقع فورًا.وكشفت المعاينة الأولية أن اللاعب تعرض لسقطة عنيفة أثناء العرض، ما أدى إلى إصابات بالغة في الرأس تسببت بوفاته على الفور.وأكدت مصادر طبية في أن الجثمان نُقل إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف ، وأن الفحص المبدئي أظهر إصابات متعددة في الجمجمة، يُرجّح أنها السبب المباشر للوفاة.وقد تم تحرير محضر بالواقعة، وتباشر العامة تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الحادث.من جانبها، نعت والرياضة اللاعب الراحل في بيان رسمي، مؤكدة أنه كان من الوجوه المتميزة في الألعاب المائية، وساهم في الترويج لرياضة الفلاي بورد في مصر، لا سيما في مناطق الجذب السياحي على سواحل البحر الأحمر.ويُعد محمود عبدالغني من أبرز الأسماء في هذه الرياضة داخل مصر، وقد ذاع صيته بعروضه الجوية المبهرة التي تعتمد على تقنية الدفع المائي، ما جعله عنصراً أساسياً في العديد من الفعاليات الترفيهية والسياحية. (العربية)