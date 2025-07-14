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رياضة

اختل توازنه أثناء حركة استعراضية.. سقوط قاتل يودي بحياة لاعب! (صورة)

Lebanon 24
14-07-2025 | 12:18
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لقي لاعب "فلاي بورد" المصري الشهير محمود عبدالغني عبدالعظيم مصرعه، إثر اختلال توازنه أثناء أداء حركة استعراضية ضمن فعالية ترفيهية في أحد المنتجعات السياحية بمنطقة سهل حشيش جنوب مدينة الغردقة.
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وتلقت مديرية أمن البحر الأحمر إخطاراً من غرفة عمليات النجدة يفيد بسقوط مفاجئ لأحد لاعبي الفلاي بورد من ارتفاع كبير خلال العرض، حيث توجهت قوة أمنية إلى الموقع فورًا.

وكشفت المعاينة الأولية أن اللاعب تعرض لسقطة عنيفة أثناء العرض، ما أدى إلى إصابات بالغة في الرأس تسببت بوفاته على الفور.

وأكدت مصادر طبية في مستشفى الغردقة العام أن الجثمان نُقل إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، وأن الفحص المبدئي أظهر إصابات متعددة في الجمجمة، يُرجّح أنها السبب المباشر للوفاة.

وقد تم تحرير محضر بالواقعة، وتباشر النيابة العامة تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الحادث.

من جانبها، نعت وزارة الشباب والرياضة اللاعب الراحل في بيان رسمي، مؤكدة أنه كان من الوجوه المتميزة في الألعاب المائية، وساهم في الترويج لرياضة الفلاي بورد في مصر، لا سيما في مناطق الجذب السياحي على سواحل البحر الأحمر.

ويُعد محمود عبدالغني من أبرز الأسماء في هذه الرياضة داخل مصر، وقد ذاع صيته بعروضه الجوية المبهرة التي تعتمد على تقنية الدفع المائي، ما جعله عنصراً أساسياً في العديد من الفعاليات الترفيهية والسياحية. (العربية)
 
لاعب الفلاي بورد المصري <a class='entities-links' href='/entity/1096195143/محمود-عبد/ar/1?utm_term=PublicFigures-محمود-عبد&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-محمود-عبد&id=17155&catid=0&pagetype=PublicFigures'>محمود عبد</a> الغني - أرشيفية
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