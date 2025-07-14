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رياضة

رسميًا: ريال مدريد يعلن ضم كاريراس.. فماذا نعرف عنه؟

Lebanon 24
14-07-2025 | 14:59
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أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم توصله إلى اتفاق مع فريق بنفيكا البرتغال لانتقال لاعبه الإسباني ألفارو كاريراس، إلى صفوف الفريق الملكي لستة مواسم مقبلة، حتى 30 حزيران 2031.
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وأفاد ريال مدريد في بيان اليوم الاثنين، بأن "ألفارو كاريراس نشأ في أكاديمية ريال مدريد للشباب، حيث لعب بين عامي 2017 و2020، في فئتي الشباب والناشئين.

وانضم اللاعب إلى فريق بنفيكا قادما من مانشستر يونايتد بعد اختياره أفضل لاعب تحت 23 عاما، في النادي الإنكليزي لموسم 2021-2022، وفاز مع بنفيكا بكأس الدوري البرتغالي هذا العام.

وسيتم تقديم ألفارو كاريراس يوم غد الثلاثاء، الساعة الواحدة ظهرا، في ملعب ريال مدريد. قبل ذلك، سيستقبل رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، كاريراس لحضور حفل التوقيع الرسمي الذي يربط لاعبنا الجديد بالنادي للمواسم الستة المقبلة.

وبعد التقديم، سيتحدث كاريراس لوسائل الإعلام في قاعة المؤتمرات الصحفية بمركز ريال مدريد الرياضي.
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