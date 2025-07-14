رسميًا: ريال مدريد يعلن ضم كاريراس.. فماذا نعرف عنه؟

Advertisement

أعلن نادي توصله إلى اتفاق مع فريق بنفيكا البرتغال لانتقال لاعبه الإسباني ألفارو كاريراس، إلى صفوف الفريق الملكي لستة مواسم مقبلة، حتى 30 حزيران 2031.وأفاد في بيان اليوم الاثنين، بأن "ألفارو كاريراس نشأ في أكاديمية للشباب، حيث لعب بين عامي 2017 و2020، في فئتي الشباب والناشئين.وانضم اللاعب إلى فريق بنفيكا قادما من بعد اختياره أفضل لاعب تحت 23 عاما، في النادي الإنكليزي لموسم 2021-2022، وفاز مع بنفيكا بكأس الدوري هذا العام.وسيتم تقديم ألفارو كاريراس يوم غد الثلاثاء، الساعة الواحدة ظهرا، في ملعب ريال مدريد. قبل ذلك، سيستقبل رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، كاريراس لحضور حفل التوقيع الرسمي الذي يربط لاعبنا الجديد بالنادي للمواسم الستة المقبلة.وبعد التقديم، سيتحدث كاريراس لوسائل الإعلام في قاعة المؤتمرات الصحفية بمركز ريال مدريد الرياضي.