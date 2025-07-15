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رياضة

ضحت بالطعام من أجله.. بطل المونديال يحكي قصة مؤثرة عن والدته

Lebanon 24
15-07-2025 | 00:23
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روى جواو بيدرو، لاعب تشيلسي، قصة مؤثرة عن حياته الصعبة في طفولته، ودور والدته في تحدي الصعاب.
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جواو بيدرو انضم إلى تشيلسي قبل أسبوعين تقريباً، قادما من برايتون، وانضم بعدها مباشرة لقائمة الفريق في كأس العالم للأندية 2025.

وأسهم النجم البرازيلي في تتويج تشيلسي بلقب مونديال الأندية 2025، بعدما سجل 3 أهداف في 3 مباريات.

وُلد جواو بيدرو في مدينة ريبيراو بريتو بولاية ساو باولو البرازيلية، وبذلت والدته فلافيا قصارى جهدها في سبيل مستقبله كلاعب كرة قدم.

عندما كان في الـ11 من عمره، سافرت عائلة جواو بيدرو مسافة 400 ميل إلى زيريم، في ولاية ريو دي جانيرو، ليحقق أحلامه مع نادي فلومينينسي.

ويقول جواو بيدرو (23 عاماً) في تصريحات نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "لقد كانت حياتنا خالية من الرفاهية، لكننا لم نفتقر إلى أي شيء أبداً عندما كنت أعيش في ريبيراو بريتو".

وأضاف: "لكننا تركنا كل شيء خلفنا في سبيل تحقيق حلم أن أصبح لاعباً عندما وافق فلومينينسي على انتقالي إلى أكاديمية النادي".

وأوضح: "في زيريم، كنا نتشارك المنزل مع ولد آخر وأمه، مررنا بظروف مالية صعبة، لحظات كان فيها حتى الطعام شحيحاً، حيث كانت أمي تتخلى عن وجبة طعام لأتمكن من تناول طعام أفضل".

وأردف: "لقد ساعدنا فلومينينسي كثيراً خلال تلك الفترة، بالدعم المالي والمعنوي، فضلاً عن ثقتهم بي، وإيمانهم بقدراتي كشخص، وإمكانياتي كلاعب.

وختم: "وصلت إلى مستوى الاحتراف، ومنذ ذلك الحين، سارت كل الأمور على نحو إيجابي للغاية في حياتي، ولهذا السبب أنا ممتنٌ إلى الأبد لفلومينينسي". (العين)

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