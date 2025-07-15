Advertisement

رياضة

تصريح مفاجئ: ترامب يحتفظ بكأس العالم للأندية وتشيلسي يكتفي بنسخة مقلّدة!

Lebanon 24
15-07-2025 | 01:03
A-
A+
Doc-P-1391471-638881656512031811.png
Doc-P-1391471-638881656512031811.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في تصريح مفاجئ، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الكأس الأصلية لبطولة كأس العالم للأندية، التي فاز بها نادي تشيلسي مؤخرًا على حساب باريس سان جيرمان، قد وُضعت في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض "إلى الأبد"، بينما حصل الفريق الإنكليزي على نسخة طبق الأصل.
Advertisement

وقال ترامب، خلال مقابلة مع شبكة "DAZN"، إن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو سلّمه الكأس خلال زيارة في آذار الماضي، قائلاً له: "هل يمكنك الاحتفاظ بها لفترة؟"، مضيفًا أن فيفا قرر لاحقًا إبقاء الكأس في واشنطن وصناعة أخرى جديدة للفائز.

وتابع ترامب: "لم أرَ شيئًا مثل هذه الكأس من قبل... إنها الآن في المكتب البيضاوي. لقد كانت لحظة مميزة للغاية."

وفي لقطة لافتة خلال مراسم التتويج، ظهر ترامب وهو يضع ميدالية الفائز في جيبه ويصعد إلى المنصة إلى جانب لاعبي تشيلسي، ما أثار ارتباكًا بينهم، وخصوصًا النجم كول بالمر الذي بدا في حيرة من وجود الرئيس الأميركي وسط الاحتفال.

وقال بالمر لاحقًا: "كنت أعلم أنه سيكون موجودًا، لكن لم أكن أتوقع أن يظهر على المنصة لحظة رفع الكأس. شعرت ببعض الارتباك."

وقد أثار هذا التصرف تفاعلات واسعة، بين من رأى فيه دعاية رمزية مثيرة من ترامب، وبين من اعتبره تجاوزًا غير مألوف للبروتوكول الرياضي والدبلوماسي.

 
 
مواضيع ذات صلة
تشيلسي بطلا لكأس العالم للأندية (فيديو)
lebanon 24
15/07/2025 10:19:23 Lebanon 24 Lebanon 24
أرقام قياسية سجلت في دور المجموعات لكأس العالم للأندية في أميركا
lebanon 24
15/07/2025 10:19:23 Lebanon 24 Lebanon 24
رسميا.. اكتمال عقد المتأهلين لكأس العالم للأندية
lebanon 24
15/07/2025 10:19:23 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس ريال مدريد يعد اللاعبين بجائزة في حال الفوز بكأس العالم للأندية.. إليكم قيمتها الكبيرة
lebanon 24
15/07/2025 10:19:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
02:49 | 2025-07-15
02:16 | 2025-07-15
02:15 | 2025-07-15
00:23 | 2025-07-15
23:00 | 2025-07-14
16:44 | 2025-07-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24