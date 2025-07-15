تصريح مفاجئ: ترامب يحتفظ بكأس العالم للأندية وتشيلسي يكتفي بنسخة مقلّدة!

في تصريح مفاجئ، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب
أن الكأس الأصلية لبطولة كأس العالم
للأندية، التي فاز بها نادي تشيلسي مؤخرًا على حساب باريس سان جيرمان
، قد وُضعت في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض "إلى الأبد"، بينما حصل الفريق الإنكليزي على نسخة طبق الأصل.
وقال ترامب
، خلال مقابلة مع شبكة "DAZN"، إن رئيس الاتحاد
الدولي لكرة القدم
جياني إنفانتينو سلّمه الكأس خلال زيارة في آذار الماضي، قائلاً له: "هل يمكنك الاحتفاظ بها لفترة؟"، مضيفًا أن فيفا قرر لاحقًا إبقاء الكأس في واشنطن
وصناعة أخرى جديدة للفائز.
وتابع ترامب: "لم أرَ شيئًا مثل هذه الكأس من قبل... إنها الآن في المكتب البيضاوي. لقد كانت لحظة مميزة للغاية."
وفي لقطة لافتة خلال مراسم التتويج، ظهر ترامب وهو يضع ميدالية الفائز في جيبه ويصعد إلى المنصة إلى جانب لاعبي تشيلسي، ما أثار ارتباكًا بينهم، وخصوصًا النجم كول بالمر
الذي بدا في حيرة من وجود الرئيس الأميركي وسط الاحتفال.
وقال بالمر لاحقًا: "كنت أعلم أنه سيكون موجودًا، لكن لم أكن أتوقع أن يظهر على المنصة لحظة رفع الكأس. شعرت ببعض الارتباك."
وقد أثار هذا التصرف تفاعلات واسعة، بين من رأى فيه دعاية رمزية مثيرة من ترامب، وبين من اعتبره تجاوزًا غير مألوف للبروتوكول الرياضي والدبلوماسي.