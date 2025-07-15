تصريح مفاجئ: ترامب يحتفظ بكأس العالم للأندية وتشيلسي يكتفي بنسخة مقلّدة!

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في تصريح مفاجئ، أعلن الرئيس الأميركي أن الكأس الأصلية لبطولة للأندية، التي فاز بها نادي تشيلسي مؤخرًا على حساب ، قد وُضعت في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض "إلى الأبد"، بينما حصل الفريق الإنكليزي على نسخة طبق الأصل.وقال ، خلال مقابلة مع شبكة "DAZN"، إن الدولي جياني إنفانتينو سلّمه الكأس خلال زيارة في آذار الماضي، قائلاً له: "هل يمكنك الاحتفاظ بها لفترة؟"، مضيفًا أن فيفا قرر لاحقًا إبقاء الكأس في وصناعة أخرى جديدة للفائز.وتابع ترامب: "لم أرَ شيئًا مثل هذه الكأس من قبل... إنها الآن في المكتب البيضاوي. لقد كانت لحظة مميزة للغاية."وفي لقطة لافتة خلال مراسم التتويج، ظهر ترامب وهو يضع ميدالية الفائز في جيبه ويصعد إلى المنصة إلى جانب لاعبي تشيلسي، ما أثار ارتباكًا بينهم، وخصوصًا النجم كول الذي بدا في حيرة من وجود الرئيس الأميركي وسط الاحتفال.وقال بالمر لاحقًا: "كنت أعلم أنه سيكون موجودًا، لكن لم أكن أتوقع أن يظهر على المنصة لحظة رفع الكأس. شعرت ببعض الارتباك."وقد أثار هذا التصرف تفاعلات واسعة، بين من رأى فيه دعاية رمزية مثيرة من ترامب، وبين من اعتبره تجاوزًا غير مألوف للبروتوكول الرياضي والدبلوماسي.