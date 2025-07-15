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رياضة
هندرسون ينتقل إلى الدوري الإنكليزي من بوابة نادي جديد
Lebanon 24
15-07-2025
|
13:00
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أعلن نادي
برينتفورد الإنجليزي عبر حسابه في منصة إكس، الثلاثاء، ضم جوردان هندرسون إلى صفوفه.
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وقال نادي برينتفورد إن متوسط الميدان، البالغ من العمر 35 عامًا، سيرتبط معه بعقدٍ لمدة عامين.
وعاد هندرسون إلى البريميرليغ بعد أن قضى قرابة عامين في الخارج، إذ لعب لنادي الاتفاق السعودي ونادي أياكس أمستردام
الهولندي
.
وكان جوردان هندرسون قد ارتدى قميص أندية سندرلاند وكوفنتري سيتي وليفربول في
إنجلترا
، وحقق ألقاب
الدوري الإنجليزي الممتاز
وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية
الإنجليزية
المحترفة.
وقال مدرب نادي برينتفورد، كيث أندروز، تعقيبًا على التعاقد مع هندرسون: "عندما علمنا بتوافر جوردان، كان القرار بسيطًا للغاية، لقد قمنا بإجراء العناية الواجبة بشأن مبارياته الأخيرة لمعرفة مكانه، فهو لا يزال يتمتع بلياقة بدنية هائلة ولا يزال متحفزًا بشكل هائل لتحقيق أشياء في اللعبة، بعد أن حقق الكثير بالفعل".
وأضاف: "ما سيضيفه هندرسون هو أنه كان من أكثر
القادة
تأثيرًا في البريميرليغ في السنوات الأخيرة، لقد كان في طليعة المتنافسين على الألقاب ودوري أبطال
أوروبا
مع نادٍ رائع". (بالعربية)
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