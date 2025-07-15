هندرسون ينتقل إلى الدوري الإنكليزي من بوابة نادي جديد

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برينتفورد الإنجليزي عبر حسابه في منصة إكس، الثلاثاء، ضم جوردان هندرسون إلى صفوفه.وقال نادي برينتفورد إن متوسط الميدان، البالغ من العمر 35 عامًا، سيرتبط معه بعقدٍ لمدة عامين.وعاد هندرسون إلى البريميرليغ بعد أن قضى قرابة عامين في الخارج، إذ لعب لنادي الاتفاق السعودي ونادي أياكس أمستردام .وكان جوردان هندرسون قد ارتدى قميص أندية سندرلاند وكوفنتري سيتي وليفربول في ، وحقق ألقاب وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية المحترفة.وقال مدرب نادي برينتفورد، كيث أندروز، تعقيبًا على التعاقد مع هندرسون: "عندما علمنا بتوافر جوردان، كان القرار بسيطًا للغاية، لقد قمنا بإجراء العناية الواجبة بشأن مبارياته الأخيرة لمعرفة مكانه، فهو لا يزال يتمتع بلياقة بدنية هائلة ولا يزال متحفزًا بشكل هائل لتحقيق أشياء في اللعبة، بعد أن حقق الكثير بالفعل".وأضاف: "ما سيضيفه هندرسون هو أنه كان من أكثر تأثيرًا في البريميرليغ في السنوات الأخيرة، لقد كان في طليعة المتنافسين على الألقاب ودوري أبطال مع نادٍ رائع". (بالعربية)