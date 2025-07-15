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رياضة
الإسباني ألفونسو ميسا مدرباً لسيدات شعلة الشرقية
Lebanon 24
15-07-2025
|
16:25
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أعلنت إدارة نادي شعلة الشرقية، المنافس في الدوري السعودي الممتاز للسيدات، التعاقد مع الإسباني ألفونسو
ميسا
لقيادة الفريق الموسم الرياضي المقبل، خلفاً للمدرب البحريني عيسى العيناوي. وتُعد هذه التجربة التدريبية الثانية للمدرب الإسباني ميسا في الدوري الممتاز، بعد قيادته فريق سيدات الشباب الموسم الماضي.
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وأنهى الفريق بقيادة المدرب البحريني مشواره في الدوري بالمركز الثامن، وبرصيد 12 نقطة، واستطاع البقاء في «الدوري»، رغم تعثره في 12 جولة، وانتصاره في 3 جولات فقط.
يُذكر أن «شعلة الشرقية» أعلن عن رحيل 6 لاعبات مثّلن الفريق الأول في منافسات الموسم الماضي. وضمّت قائمة الأسماء المُعلَن عنها؛ المحترفة
السورية
نور مصطفى، والمدافعة
التونسية
سامية العوني، والحارسة البرازيلية كيكي، والهولندية جولينا، ولاعبة
أفريقيا
الجنوبية نوكسولو، والباكستانية ماريا خان. (الشرق الأوسط)
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