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رياضة
التوتر يشتعل.. فينيسيوس ينوي "خيانة" ريال مدريد
Lebanon 24
15-07-2025
|
23:38
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زاد التوتر بين
ريال مدريد
ولاعبه فينيسيوس جونيور بعدما توقفت مفاوضات تجديد التعاقد بين الطرفين، وذلك إثر اكتشاف إدارة الأول أن اللاعب البرازيلي ينوي إكمال عقده والخروج كلاعب حر في صيف 2027.
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وكشف موقع "ديفينسا سنترال" المهتم بأخبار
ريال
مدريد
أن المفاوضات بين الطرفين توقفت بعدما نكث فينيسيوس بوعده لفلورنتينو بيريز رئيس النادي حول تمديد العقد، إذ اكتشف الأخير أن اللاعب البرازيلي يماطل في مفاوضات التمديد وذلك من أجل الخروج بشكل مجاني بعد عامين من الآن.
وواصل: الوضع أصبح عدائياً بين الطرفين، فالرئيس غاضب ولن يطلب الاستمرار من لاعب لا يود البقاء، بينما تبقى
الكرة
في ملعب النجم البرازيلي الذي أمامه متسع من الوقت للوفاء بوعده لمسؤولي ريال مدريد وتمديد تعاقده.
وزادت مشاكل "فيني" مع ريال مدريد في الفترة الأخيرة بعدما كشفت وسائل إعلامية أنه تلقى توبيخاً من المدرب
تشابي
ألونسو عقب الخسارة الكبيرة أمام
باريس سان جيرمان
في نصف نهائي
كأس العالم
للأندية الأسبوع الماضي، إذ يرغب
المدير الفني
الجديد بأن يكون اللاعب الحائز على جائزة أفضل لاعب في العالم ملتزماً دفاعياً وهجومياً، وأن يكون مرناً داخل الملعب.
ويلعب فينيسيوس مع ريال مدريد منذ 2018، إذ خاض 322 مباراة سجل خلالها 108 أهداف وصنع 83 هدفاً، كما فاز بعدد كبير من البطولات منها
الدوري الإسباني
ثلاث مرات وبطولتي
دوري أبطال أوروبا
.
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