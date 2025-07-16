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رياضة

الكونغو قلب إفريقيا..صفقة ستدخل 44 مليون يورو لخزينة برشلونة

Lebanon 24
16-07-2025 | 02:00
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ذكرت تقارير صحفية، الثلاثاء، أن نادي برشلونة الإسباني يقترب من إبرام اتفاقية رعاية بقيمة 44 مليون يورو مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، يقضي بوضع اسم وشعار البلاد على الجزء الخلفي من قميص الفريق الكتالوني.
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وأكدت مصادر مطلعة على المفاوضات لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن برشلونة بات قريبا من توقيع اتفاقية رعاية مع جمهورية الكونغو الديمقراطية لمدة أربع سنوات، بقيمة إجمالية تصل إلى 44 مليون يورو، أي 11 مليون يورو في كل موسم.
وفي الأسبوع الماضي، ذكرت تقارير صحفية، أن وزير الرياضة والترفيه في الكونغو الديمقراطية دخل في مفاوضات منذ أسابيع مع مسؤولي برشلونة، من أجل وضع شعار البلاد "RDC, cœur de l’Afrique" (الكونغو الديمقراطية، قلب إفريقيا) على ظهر ملابس التدريب الخاصة بالفريق الأول لرجال "البلوغرانا".
وسبق لنادي موناكو الفرنسي أن أعلن رسميا، في 24 حزيران الماضي، توقيعه اتفاقية شراكة مع الكونغو الديمقراطية تمتد حتى عام 2028، والتزم من خلالها بتنفيذ برامج تدريبية في البلد الإفريقي لتطوير كرة القدم المحلية.

ورجحت الصحيفة أن يسير برشلونة على خطى موناكو، ويوقع بدوره على اتفاقية الرعاية، التي ستوفر للنادي دفعة مالية مهمة تساعده على تحسين وضعه الاقتصادي، وتجاوز قيود اللعب المالي النظيف التي يفرضها الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

ويأمل برشلونة، بحسب ما أوردته "موندو ديبورتيفو"، في توقيع العقد مع بداية شهر أغسطس، لتخفيف الضغوط المالية التي تواجه النادي في سوق الانتقالات الصيفية الحالي.
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