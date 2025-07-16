5 نجوم صاعدين يخطفون الأضواء في مونديال الأندية 2025

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أسدل الستار على بطولة للأندية 2025 التي أقيمت في الأميركية بمشاركة 32 فريقًا، وتُوج تشلسي الإنجليزي باللقب الأول له في النسخة الجديدة من البطولة بعد فوزه بثلاثية نظيفة على في النهائي.وبالتزامن مع ختام البطولة، سلط الاتحاد الدولي (فيفا) الضوء على أبرز خمسة نجوم شباب خطفوا الأنظار خلال المنافسات، وجاءت أسماؤهم كالتالي:1. غونزالو غارسيا (ريال مدريد)النجم الإسباني البالغ من العمر 21 عامًا تألق بشكل لافت تحت قيادة المدرب ألونسو، مستفيدًا من غياب كيليان مبابي بسبب المرض. سجل 4 أهداف في مشوار فريقه بالبطولة، ليثبت جدارته كمهاجم واعد في صفوف الملكي.2. ديزيري دوي (باريس سان جيرمان)النجم الإيفواري الشاب (20 عامًا) تألق بشكل ثابت مع الفريق الباريسي، مشاركًا في جميع مباريات البطولة. ساهم في صناعة وتسجيل الأهداف حتى وصول فريقه إلى النهائي، ليؤكد مكانته كأحد أعمدة الفريق الهجومية.3. ماركوس ليوناردو (الهلال السعودي)المهاجم البرازيلي واصل تقديم عروضه القوية منذ انتقاله للهلال، وسجل 4 أهداف في البطولة، منها ثنائية تاريخية في شباك مانشستر سيتي. رغم خروج فريقه من ربع النهائي أمام فلومينينسي، إلا أن أداءه حجز له مكانًا بين أبرز المواهب.4. إستيفاو (بالميراس)النجم البرازيلي الشاب (18 عامًا) أثبت أحقيته بالانتقال المرتقب إلى تشلسي، وسجل هدف فريقه الوحيد في مرمى فريقه المستقبلي خلال ربع النهائي. أداءه الناضج ينبئ بمستقبل مبهر في الدوري الإنجليزي.5. دين هويسين (ريال مدريد)المدافع الشاب القادم من بورنموث ظهر بقوة في خمس مباريات من أصل ستة، لكن بطاقته الحمراء أمام بوروسيا دورتموند في ربع النهائي ساهمت في إضعاف دفاع الفريق. غيابه كان واضحًا في خسارة 0-4 أمام في نصف النهائي.