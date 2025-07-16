إنزاغي يحسم الجدل: كوليبالي باقٍ مع الهلال ولا نية للاستغناء عنه

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كشفت تقارير صحفية أن لفريق ، سيموني إنزاغي، حسم موقفه النهائي بشأن مستقبل المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي، وسط أنباء عن اهتمام أندية أوروبية بضمه خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.ووفقًا لصحيفة "اليوم"، فقد أبلغ إنزاغي برفضه القاطع لفكرة الاستغناء عن كوليبالي، مؤكدًا تمسكه الكامل باللاعب واعتباره عنصرًا أساسيًا في تشكيلته للموسم المقبل 2025/2026، حيث يسعى "الزعيم" للمنافسة على الألقاب المحلية والقارية.وأشار إنزاغي إلى أن كوليبالي يمثل حجر أساس في ، لافتًا إلى أن العروض التي وصلت للنادي من أجل ضم اللاعب تم رفضها رسميًا، في ظل اعتماد الفريق عليه في المشروع الفني الجديد.ويأتي هذا القرار بعد الأداء القوي الذي قدمه كوليبالي خلال الموسم الماضي، لا سيما في بطولة ، حيث ساهم بشكل لافت في مشوار حتى دور الثمانية، قبل الخروج أمام فلومينينسي البرازيلي.ويرتبط كوليبالي، الذي انضم إلى الهلال في وقت سابق، بعقد يمتد حتى عام 2026، في وقت تخطط فيه الإدارة للدخول في مفاوضات لتمديد عقده وضمان استمراره لفترة أطول.ومنذ انضمامه للفريق، خاض المدافع السنغالي 94 مباراة في جميع البطولات، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 3، ليؤكد مكانته كأحد أبرز لاعبي الفريق في المرحلة الحالية.