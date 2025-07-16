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رياضة

إنزاغي يحسم الجدل: كوليبالي باقٍ مع الهلال ولا نية للاستغناء عنه

Lebanon 24
16-07-2025 | 06:30
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كشفت تقارير صحفية أن المدير الفني لفريق الهلال السعودي، الإيطالي سيموني إنزاغي، حسم موقفه النهائي بشأن مستقبل المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي، وسط أنباء عن اهتمام أندية أوروبية بضمه خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.
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ووفقًا لصحيفة "اليوم"، فقد أبلغ إنزاغي إدارة النادي برفضه القاطع لفكرة الاستغناء عن كوليبالي، مؤكدًا تمسكه الكامل باللاعب واعتباره عنصرًا أساسيًا في تشكيلته للموسم المقبل 2025/2026، حيث يسعى "الزعيم" للمنافسة على الألقاب المحلية والقارية.

وأشار إنزاغي إلى أن كوليبالي يمثل حجر أساس في خط الدفاع، لافتًا إلى أن العروض التي وصلت للنادي من أجل ضم اللاعب تم رفضها رسميًا، في ظل اعتماد الفريق عليه في المشروع الفني الجديد.

ويأتي هذا القرار بعد الأداء القوي الذي قدمه كوليبالي خلال الموسم الماضي، لا سيما في بطولة كأس العالم للأندية، حيث ساهم بشكل لافت في مشوار الهلال حتى دور الثمانية، قبل الخروج أمام فلومينينسي البرازيلي.

ويرتبط كوليبالي، الذي انضم إلى الهلال في وقت سابق، بعقد يمتد حتى عام 2026، في وقت تخطط فيه الإدارة للدخول في مفاوضات لتمديد عقده وضمان استمراره لفترة أطول.

ومنذ انضمامه للفريق، خاض المدافع السنغالي 94 مباراة في جميع البطولات، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 3، ليؤكد مكانته كأحد أبرز لاعبي الفريق في المرحلة الحالية.
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