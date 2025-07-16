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رياضة

لتعويض جوتا.. "ليفربول" يسعى إلى ضمّ لاعب من "ريال مدريد"

Lebanon 24
16-07-2025 | 06:59
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يسعى ليفربول بطل الدوري الإنكليزي لكرة القدم، إلى ضم المهاجم البرازيلي رودريغو من ريال مدريد الإسباني.
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وبحسب صحيفة "أس" الإسبانية، فإنّ ليفربول الذي خسر مؤخرا مهاجمه البرتغالي ديوغو جوتا في حادث سير مروع، سيدخل في الأيام القليلة المقبلة في مفاوضات مع ريال من أجل الحصول على خدمات رودريغو، لاسيما في حال خسر جهود الكولومبي لويس دياز لصالح بايرن ميونخ الألماني الذي تقدم بعرض أولي لم يحظ بموافقة العملاق البافاري وفق التقارير. (العربية)
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