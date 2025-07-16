لتعويض جوتا.. "ليفربول" يسعى إلى ضمّ لاعب من "ريال مدريد"

يسعى بطل ، إلى ضم المهاجم البرازيلي رودريغو من .

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وبحسب صحيفة "أس" ، فإنّ ليفربول الذي خسر مؤخرا مهاجمه ديوغو في حادث سير مروع، سيدخل في الأيام القليلة المقبلة في مفاوضات مع من أجل الحصول على خدمات رودريغو، لاسيما في حال خسر جهود الكولومبي لويس دياز لصالح الألماني الذي تقدم بعرض أولي لم يحظ بموافقة العملاق البافاري وفق التقارير. (العربية)