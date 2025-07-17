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رياضة

كريستيانا غيريلي تقود إيطاليا لقبل نهائي بطولة أوروبا للسيدات

Lebanon 24
17-07-2025 | 00:32
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سجلت كريستيانا غيريلي هدفا في الدقيقة 90 لتقود إيطاليا للفوز 2-1 على النرويج وتحجز مكانها في الدور قبل النهائي ببطولة أوروبا لكرة القدم للسيدات.
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وتقدمت إيطاليا بهدف بعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني سجلته غيريلي من مسافة قريبة.

وألغى الحكم هدفا سجله المنتخب الإيطالي بعد ثلاث دقائق بداعي التسلل.

وبعد ذلك حصلت أدا هيجربيرج قائدة النرويج على ركلة جزاء لكنها سددت بعيدا عن المرمى للمرة الثانية في البطولة قبل أن تعادل بهدف رائع في الدقيقة 66.

وبدت المباراة في طريقها إلى وقت إضافي، لكن غيريلي لعبت ضربة رأس على القائم البعيد إلى داخل الشباك لتسجل هدفها الثاني في المباراة وتقود إيطاليا إلى الدور قبل النهائي لأول مرة منذ عام 1997.

وفي قبل النهائي تنتظر إيطاليا الفائزة من مباراة دور الثمانية التي تجمع إنكلترا والسويد اليوم الخميس.
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